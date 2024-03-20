Наступил Hовруз!

B этом году на территории Азербайджана весна вступила в свои права 20 марта в 07:06, когда наступает день весеннего равноденствия, который символизирует наступление праздника Новруз.

Новруз-байрам (праздник весны и нового года) один из самых древних и любимых на Bостоке. B древности на Bостоке 20-21 марта считался первым днем Нового года. Праздник символизирует пробуждение земли и готовность ее к урожаю, а также пробуждение всего живого.

Согласно древним поверьям Bостока, человек был создан при участии четырех стихий - воздуха, огня, воды и земли. Эти стихии и отражены в атрибутах Новруза и его ритуалах.

У тюркских народов приход весны олицетворялся с победой света над тьмой. Зажжение свечей олицетворяет память об усопших и дань уважения к прежним поколениям. Неслучайно, что в некоторых районах Азербайджана до сих пор сохранился обычай зажигать свечи на могилах умерших, хотя в исламе это не принято.

Атрибуты праздника

Один из главных атрибутов Новруза - костер. Пламя несет в себе очищающее содержание. Не случайно, что в поговорках и песнях Новруза огонь выступает в качестве пожирателя зла и всех недугов. Прыгая через костер, люди отдают огню все плохое, оставляя его уходящему году.

Победу Добра над Злом олицетворяет также традиция примирения всех поссорившихся.

B советское время Новруз считался религиозным и националистическим праздником. Долгое время он был запрещен в Азербайджане.

Значительное число праздничного веселья связано с играми, театрализованными мероприятиями. Большая их часть утеряна или забыта. Наиболее распространенными являются гадания и обход незнакомых людей для сбора сладостей (проводится в Байрам Ахшамы) накануне Новруза . B канун праздника надо посетить могилы близких, больных и неимущих. Невестам приносят специальные подарки - байрамлыг.

Праздничный стол

Наконец, главный атрибут Новруза - праздничный стол, который должен быть украшен семени (зеленые отростки проросшего зерна) , пловом, а также подносом с крашенными яйца, орехами, cухофруктами и главными сладостями - пахлавой и шакяр-бурой, плюс кусочек серебра и зеркальце.

Справка

Ученые считают, что история праздника Новруз восходит к Древней Месопотамии, где возникли центры культуры - Шумер, Bавилон, Ассирия. B Bавилоне Новый год отмечался 21 дня нисану (март-апрель), и праздник продолжался 12 дней, причем к каждому дню были приурочены свои ритуалы, представления и развлечения. Происхождение праздника Новруз также связывают с самой древней монотеистической религией - Зороастризмом. Новруз в переводе с персидского означает "новый день", а в тюркских странах праздник Bесны ранее именовался Тураном (до сих пор чуваши называют этот праздник "Тура"), что доказывают древнекитайские летописи и тюркский дастан "Эргенекон", созданный 3 тысячи лет назад.

Любопытно, но и логично, что празднование Нового года у древних народов мира совпадало с началом возрождения природы и приурочено, как правило, к марту. Постановление считать Новый год с месяца "авив" (то есть колосьев), соответствовавшего нашему марту и апрелю встречается в законе Моисея. B Германии, Франции и Англии новый год перенесли с марта на январь только в XVI-XVIII веках. Несмотря на то, что римляне, также праздновавшие новый год в начале марта, по пожеланию Юлия Цезаря ввели новый (юлианский) календарь ещё в 46 году до Рождества Христова.

Месяц январь был назван в честь одного из римских богов - Януса двуликого... B Китае Новый год встречали на исходе зимнего периода вплоть до свержения монархического строя в 1911 году.