От Новруза до Новруза: цены снизились за год на 1%
В то время как жители Баку приветствуют Новруз, всесторонний анализ цен потребительской корзины за прошедший год выявляет интригующие тенденции на продовольственном рынке города. Собранные агентством Turan данные, охватывающие период с 1 марта 2023 года по 1 марта 2024 года, дают ценную информацию о колебаниях цен на основные продукты питания, рисуя детальную картину экономической динамики в столице Азербайджана.
За этот период средняя цена потребительской корзины, включающей 30 основных продуктов питания отечественного производства, снизилась незначительно - на 1%. Если углубиться в разбивку этих показателей, то можно увидеть как заметный рост, так и спад в отдельных категориях продуктов, подчеркивая различные факторы, действующие в кулинарной полке Баку.
Взлеты и падения: Разгадка колебаний цен
Среди товаров, на которые наблюдался резкий рост цен, были йогурт (+57%), огурцы (+48%) и яблоки (+42%), что отражает проблемы, с которыми сталкиваются потребители при получении доступа к этим основным товарам. Кроме того, наблюдался рост цен на сахар (+13%), баранину (+12,5%), белугу (+12,5%) и говядину (+11%), что усугубило нагрузку на бюджеты домашних хозяйств.
И наоборот, нет худа без добра, когда цены на несколько ключевых продуктов питания снижаются. Примечательно, что гречневая крупа значительно подешевела - на 53%, что дает некоторую передышку потребителям, испытывающим экономическое давление. Другие продукты, цены на которые заметно снизились, включают лук (-48%), маргарин (-30%), белокочанную капусту (-28%) и сливочное масло (-24%), что свидетельствует о положительных сдвигах в ценовой доступности этих товаров первой необходимости.
Умеренное снижение цен также было отмечено на кукурузное масло (-23%), муку 1-го сорта (-23%), картофель (-17%), курицу (-15%), сметану (-11%) и сыр фета (-10%), что еще больше способствовало некоторому облегчению финансового бремени для потребителей.
Стабильность в условиях колебаний
В то время как на некоторые товары наблюдались заметные колебания цен, другие оставались относительно стабильными или демонстрировали незначительные изменения. Это равновесие подчеркивает сложное взаимодействие динамики спроса и предложения, а также внешних факторов, формирующих рыночные силы.
Гобелен экономической устойчивости
Поскольку Баку возвещает о наступлении Новруза, символический переход от старого к новому отражается в незначительных колебаниях цен на потребительские корзины, подчеркивая устойчивость и адаптивность азербайджанских общин перед лицом экономических перемен.
|
Название продукта
|
Цены на 01.03.23
|
Цены на 01.03.24
|
Изменения
|
Говядина
|
13.50
|
15.00
|
+ 1.50
|
Баранина
|
16.00
|
18.00
|
+ 2.0
|
Курятина
|
5.50
|
4.67
|
- 0.83
|
Куриные потроха
|
3.00
|
3.45
|
+ 0.45
|
Белуга
|
40.0
|
45.0
|
+ 5.0
|
Сливочное масло
|
18.50
|
13.99
|
- 4.51
|
Кукурузное масло (1л.)
|
7.0
|
5.34
|
- 1.66
|
Маргарин
|
7.0
|
4.89
|
- 2.11
|
Яйца (10 шт.)
|
1.70
|
1.60
|
- 0.10
|
Сахарный песок
|
1.55
|
1.52
|
- 0.03
|
Сахар
|
2.20
|
2.49
|
+ 0.29
|
Соль
|
0.54
|
0.59
|
+ 0.05
|
Мука(1-й сорт)
|
0.80
|
0.61
|
- 0.19
|
Вермишель
|
1.45
|
1.45
|
0
|
Гречневая крупа
|
3.20
|
1.50
|
- 1.70
|
Макароны
|
1.45
|
1.45
|
0
|
Рис
|
3.85
|
3.69
|
- 0.16
|
Молоко (1л)
|
1.85
|
1.99
|
+ 0.14
|
Сметана (100г)
|
0.77
|
0.68
|
- 0.09
|
Гатыг (1л.)
|
2.09
|
3.29
|
+ 1.20
|
Брынза
|
8.90
|
7.99
|
- 0.91
|
Печенье местное
|
3.20
|
3.20
|
0
|
Картофель
|
1.15
|
0.95
|
- 0.20
|
Лук
|
1.35
|
0.69
|
- 0.66
|
Огурцы
|
2.69
|
3.99
|
+ 1.30
|
Помидоры
|
3.75
|
3.79
|
+ 0.04
|
Капуста
|
0.49
|
0.35
|
- 0.14
|
Яблоки
|
0.95
|
1.35
|
+ 0.40
|
Зелень (1 пучок)
|
0.17
|
0.17
|
0
|
155.45
|
153.68
|
- 1.77
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