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(11 часов назад)
От Новруза до Новруза: цены снизились за год на 1%

От Новруза до Новруза: цены снизились за год на 1%

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

От Новруза до Новруза: цены снизились за год на 1%

В то время как жители Баку приветствуют Новруз, всесторонний анализ цен потребительской корзины за прошедший год выявляет интригующие тенденции на продовольственном рынке города. Собранные агентством Turan данные, охватывающие период с 1 марта 2023 года по 1 марта 2024 года, дают ценную информацию о колебаниях цен на основные продукты питания, рисуя детальную картину экономической динамики в столице Азербайджана.

За этот период средняя цена потребительской корзины, включающей 30 основных продуктов питания отечественного производства, снизилась незначительно - на 1%. Если углубиться в разбивку этих показателей, то можно увидеть как заметный рост, так и спад в отдельных категориях продуктов, подчеркивая различные факторы, действующие в кулинарной полке Баку.

 Взлеты и падения: Разгадка колебаний цен

Среди товаров, на которые наблюдался резкий рост цен, были йогурт (+57%), огурцы (+48%) и яблоки (+42%), что отражает проблемы, с которыми сталкиваются потребители при получении доступа к этим основным товарам. Кроме того, наблюдался рост цен на сахар (+13%), баранину (+12,5%), белугу (+12,5%) и говядину (+11%), что усугубило нагрузку на бюджеты домашних хозяйств.

И наоборот, нет худа без добра, когда цены на несколько ключевых продуктов питания снижаются. Примечательно, что гречневая крупа значительно подешевела - на 53%, что дает некоторую передышку потребителям, испытывающим экономическое давление. Другие продукты, цены на которые заметно снизились, включают лук (-48%), маргарин (-30%), белокочанную капусту (-28%) и сливочное масло (-24%), что свидетельствует о положительных сдвигах в ценовой доступности этих товаров первой необходимости.

Умеренное снижение цен также было отмечено на кукурузное масло (-23%), муку 1-го сорта (-23%), картофель (-17%), курицу (-15%), сметану (-11%) и сыр фета (-10%), что еще больше способствовало некоторому облегчению финансового бремени для потребителей.

Стабильность в условиях колебаний

В то время как на некоторые товары наблюдались заметные колебания цен, другие оставались относительно стабильными или демонстрировали незначительные изменения. Это равновесие подчеркивает сложное взаимодействие динамики спроса и предложения, а также внешних факторов, формирующих рыночные силы.

Гобелен экономической устойчивости

Поскольку Баку возвещает о наступлении Новруза, символический переход от старого к новому отражается в незначительных колебаниях цен на потребительские корзины, подчеркивая устойчивость и адаптивность азербайджанских общин перед лицом экономических перемен.

Название продукта

Цены на 01.03.23

Цены на 01.03.24

Изменения

Говядина

13.50

15.00

+ 1.50

Баранина

16.00

18.00

+ 2.0

Курятина

5.50

4.67

- 0.83

Куриные потроха

3.00

3.45

+ 0.45

Белуга

40.0

45.0

+ 5.0

Сливочное масло

18.50

13.99

- 4.51

Кукурузное масло (1л.)

7.0

5.34

-  1.66

Маргарин

7.0

4.89

- 2.11

Яйца (10 шт.)

1.70

1.60

- 0.10

Сахарный песок

1.55

1.52

- 0.03

Сахар

2.20

2.49

+ 0.29

Соль

0.54

0.59

+ 0.05

Мука(1-й сорт)

0.80 

0.61

 - 0.19

Вермишель

1.45

1.45

0

Гречневая крупа 

3.20  

1.50

-  1.70

Макароны

1.45

1.45

0

Рис

3.85

3.69

- 0.16

Молоко (1л)

1.85

1.99

+ 0.14

Сметана  (100г)

0.77

0.68

- 0.09

Гатыг (1л.)

2.09

3.29

+ 1.20

Брынза

8.90

7.99

- 0.91

Печенье местное

3.20

3.20

0

Картофель

1.15

0.95

- 0.20

Лук

1.35

0.69

- 0.66

Огурцы

2.69

3.99

+ 1.30

Помидоры

3.75

3.79

+ 0.04

Капуста

0.49

0.35

-  0.14

Яблоки

0.95

1.35

+ 0.40

Зелень  (1 пучок)

0.17

0.17

0
 

 155.45

153.68

-  1.77

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