От Новруза до Новруза: цены снизились за год на 1%

От Новруза до Новруза: цены снизились за год на 1%

В то время как жители Баку приветствуют Новруз, всесторонний анализ цен потребительской корзины за прошедший год выявляет интригующие тенденции на продовольственном рынке города. Собранные агентством Turan данные, охватывающие период с 1 марта 2023 года по 1 марта 2024 года, дают ценную информацию о колебаниях цен на основные продукты питания, рисуя детальную картину экономической динамики в столице Азербайджана.

За этот период средняя цена потребительской корзины, включающей 30 основных продуктов питания отечественного производства, снизилась незначительно - на 1%. Если углубиться в разбивку этих показателей, то можно увидеть как заметный рост, так и спад в отдельных категориях продуктов, подчеркивая различные факторы, действующие в кулинарной полке Баку.

Взлеты и падения: Разгадка колебаний цен

Среди товаров, на которые наблюдался резкий рост цен, были йогурт (+57%), огурцы (+48%) и яблоки (+42%), что отражает проблемы, с которыми сталкиваются потребители при получении доступа к этим основным товарам. Кроме того, наблюдался рост цен на сахар (+13%), баранину (+12,5%), белугу (+12,5%) и говядину (+11%), что усугубило нагрузку на бюджеты домашних хозяйств.

И наоборот, нет худа без добра, когда цены на несколько ключевых продуктов питания снижаются. Примечательно, что гречневая крупа значительно подешевела - на 53%, что дает некоторую передышку потребителям, испытывающим экономическое давление. Другие продукты, цены на которые заметно снизились, включают лук (-48%), маргарин (-30%), белокочанную капусту (-28%) и сливочное масло (-24%), что свидетельствует о положительных сдвигах в ценовой доступности этих товаров первой необходимости.

Умеренное снижение цен также было отмечено на кукурузное масло (-23%), муку 1-го сорта (-23%), картофель (-17%), курицу (-15%), сметану (-11%) и сыр фета (-10%), что еще больше способствовало некоторому облегчению финансового бремени для потребителей.

Стабильность в условиях колебаний

В то время как на некоторые товары наблюдались заметные колебания цен, другие оставались относительно стабильными или демонстрировали незначительные изменения. Это равновесие подчеркивает сложное взаимодействие динамики спроса и предложения, а также внешних факторов, формирующих рыночные силы.

Гобелен экономической устойчивости

Поскольку Баку возвещает о наступлении Новруза, символический переход от старого к новому отражается в незначительных колебаниях цен на потребительские корзины, подчеркивая устойчивость и адаптивность азербайджанских общин перед лицом экономических перемен.