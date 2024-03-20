Ситуация на границе Армении и Азербайджана в центре внимания Вашингтона

Соединенные Штаты заявили во вторник, что «уделяют пристальное внимание» мирному процессу между Арменией и Азербайджаном после тревожных заявлений из региона.

«На этом сконцентрирован не только госсекретарь Энтони Блинкен, но и помощник госсекретаря Джим О'Брайен, а также старший координатор Луиc Боно, взаимодействуя с собеседниками на местах», — заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель, отвечая на вопросы TURAN.

Так он прокомментировал последние заявления премьер-министра Армении Никола Пашинян, призвавшего к скорейшему определению границы. Отказ Армении сделать это «будет означать, что к концу недели может разразиться война», — заявил Пашинян.