  • contact.az Contact
  • Баку
  • Patchy rain nearby6.50 C
  • Четверг, 21 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(11 часов назад)
Севиндж Вагифгызы жалуется на условия содержания в Бакинском СИЗО-1
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Севиндж Вагифгызы жалуется на условия содержания в Бакинском СИЗО-1

Апелляционный суд в Баку 19 марта  отклонил жалобу главного редактора он-лайн издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы на продление срока предварительного заключения еще на три месяца, сообщил ее адвокат Эльчин Садыгов.

По его словам, журналистка также сообщила о плохих условиях содержания в Бакинском СИЗО-1.

«Камера, в которой содержится Вагифгызы не обогревается - трубы отопительной системы прорвало и вода растекается по всей камере. Камера практически вся в воде», - сказал адвокат.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

Вагифгызы и еще пять журналистов  Abzas Media арестованы по обвинению в контрабанде. Они отвергают обвинение и считают, что их преследуют за антикоррупционные расследования, публикуемые на Abzas Media. Многие международные правозащитные и журналистские организации призвали к их освобождению.

Написать отзыв

Политика

Yenidən Rusiya Prezidenti olan Putinin siyasəti dəyişəcəkmi? – Zərdüşt Əlizadə Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей