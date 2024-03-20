Севиндж Вагифгызы жалуется на условия содержания в Бакинском СИЗО-1
Апелляционный суд в Баку 19 марта отклонил жалобу главного редактора он-лайн издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы на продление срока предварительного заключения еще на три месяца, сообщил ее адвокат Эльчин Садыгов.
По его словам, журналистка также сообщила о плохих условиях содержания в Бакинском СИЗО-1.
«Камера, в которой содержится Вагифгызы не обогревается - трубы отопительной системы прорвало и вода растекается по всей камере. Камера практически вся в воде», - сказал адвокат.
Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.
Вагифгызы и еще пять журналистов Abzas Media арестованы по обвинению в контрабанде. Они отвергают обвинение и считают, что их преследуют за антикоррупционные расследования, публикуемые на Abzas Media. Многие международные правозащитные и журналистские организации призвали к их освобождению.
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