Поздравления с Новрузом от Байдена и Блинкена
Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден во вторник выступили с заявлением, поздравляющим тех, кто празднует Новруз, назвав это событие "временим для размышлений, обновления и возрождения", - сообщает корреспондент TURAN в Вашингтоне.
"... Отмечая начало весны, мы чтим различные диаспоры нашей страны, которые адаптировали старые традиции, чтобы рассказать продолжающуюся историю Америки", - отметил Байден в своем заявлении.
Госсекретарь Анотны Блинкен в отдельном заявлении подчеркнул, что на протяжении веков общины по всему миру, в том числе в Иране и на Ближнем Востоке, в Центральной и Южной Азии, Европе и за ее пределами, собирались, чтобы отпраздновать обновление природы и обещание нового года.
«Навруз дает возможность возобновить значимые отношения, оценить ниспосланные нам блага и с нетерпением ждать возможностей, которые принесет будущее», - отметил Блинкен. «Размышляя об уходящем годе, мы надеемся, что новый год принесет больше мира во всем мире, а также здоровье, процветание и радость» - отмечено в заявлении.
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