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(11 часов назад)
«Последняя инстанция, которая должна организовать защиту прав человека, тоже порождает у граждан отчаяние»
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Камран Махмудов
Камран Махмудов

Журналист

«Последняя инстанция, которая должна организовать защиту прав человека, тоже порождает у граждан отчаяние»

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева представила Милли Меджлису годовой отчет о защите прав человека в стране в 2023 году. Выяснилось, что в течение года в адрес Омбудсмена поступило 29 411 обращение. Омбудсмен сообщила, что жалобы в основном касались предоставления удостоверения личности, регистрации по месту жительства, деактивации индивидуального идентификационного номера удостоверения личности, снятия ограничений на выезд из страны. Что касается пыток, жестоких, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания, то по словам Сабины Алиевой, в течение года было 347 посещений учреждений, из которые люди не могут покинуть по собственной воле.

«Установлено, что в Бакинском СИЗО № 1, рассчитанном на 2.500 человек, во время посещений выяснилось, что число задержанных превышает лимит. Кроме того, выяснилось, что в СИЗО № 2, рассчитанном на  700 человек, содержатся 800 человек, в СИЗО № 3, рассчитанном на  1050 человек, содержится 1400 человек, а в пенитенциарном учреждении № 2 лимит содержания которого 1200 человек, отбывает наказание 1411 осужденных».

Омбудсмен выразила  обеспокоенность тем, что в некоторых случаях задержанным не разрешается встречаться со своими адвокатами.

Однако по остальным делам в годовом отчете омбудсмена нет никакой информации, кроме создания проблем для встреч с адвокатами. В докладе также не содержится информация о нарушениях политических прав граждан, в том числе прав на свободу собраний, объединений, медиа, избирательных прав, об арестах журналистов, закрытии СМИ, проблем политических заключенных.

На вопросы ASTNA в связи с  годовым  отчетом омбудсмена отвечает руководитель Института гражданских прав Башир Сулейманлы.

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Вопрос: Как Вы оцениваете годовой отчет омбудсмена?

Ответ: Обязанности омбудсмена закреплены в Конституции Азербайджанской Республики и поддерживаемых Азербайджанской Республикой международных договорах и учреждается для восстановления прав и свобод человека нарушенных государственных органов, муниципалитетов Азербайджанской Республики, должностными лицами юридических лици и бюджетных организаций, находящимися в собственности государства или муниципального образования, или контрольный пакет акций которых, принадлежит государству или муниципальному образованию и для предотвращения нарушений прав человека в случаях, определенных настоящим Конституционным законом. Омбудсмен ежегодно отчитывается перед Милли Меджлисом.  В соответствии с законом «Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики» в отчете должна быть отражена работа, проделанная аппаратом в течение года,  деятельность в указанном в законе направлении.

Отчет не полностью охватывает все нарушения, тогда как закон должен охватывать больше областей. Некоторых областей коснулись поверхностно.  Например, пыток, насилия над женщинами, тогда как  в последнее время количество сообщений об убийствах женщин увеличилось.

Было отмечено, что о некоторых нарушениях  узнали лишь после распространения их в медиа и  социальных сетях. Хотя можно было заранее провести мониторинг и принять превентивные меры в отношении этих нарушений. Большинство частей отчета не сильно отличаются от предыдущих. Однако мое внимание привлек фундаментальный подход к некоторым его частям. Например, обеспокоенность тем, что выбранные меры пресечения в отношении обвиняемых связаны только с арестом и т. д.

Отмечается большое количество людей, содержащихся в тюрьмах, но обеспокоенность в связи с международными стандартами и питанием отсутствует. Не задается вопрос - почему в пенитенциарные учреждения массово везут продовольствие, питьевую воду?! Потому, что питание нехорошее.

Вопрос: Что отражено в отчете, а что нет?

Ответ: Как уже было сказано, в отчете отмечены нарушения при выборе мер пресечения. В частности, в очередной раз была обращено внимание на важность выбора альтернативных аресту мер пресечения. Отмечается, что в то время как некоторые из них впоследствии были оправданы, в их  отношении были избраны меры пресечения, которые сродни тюремному заключению. Это положительный момент, но для его углубления и проведения  фундаментальных  реформ, должны быть представлены серьезные факты и цифры.

Указана переполненность, большое количество задержанных в изоляторах и пенитенциарном учреждении. Но в реальности ситуация тяжелее, чем в отчете.  Какие шаги необходимо предпринять для этого, чтобы улучшить ситуацию? Эта проблема отражена и в предыдущих отчетах. Но особых изменений не видно.  

Еще одна проблема связана с нарушениями в управлениях полици, в связи с этим в отчете имеется много разделов.  Есть подробные разделы, в частности, о плохом обращении с задержанными, препятствиях участию адвоката и т.д.. В том числе перечислены веские факты в связи с негативными случаями, произошедшими в отделениях полиции.

Были  отмечены и  нарушения, произошедшие в учебных заведениях. Но и это полностью и детально не отражает ситуацию. В частности не ощущается глубокая обеспокоенность участившегося в последнее время и широко распространившегося среди детей буллинга.

Обратил на себя внимание один положительный момент, по вопросу который, мы тоже неоднократно поднимали. Впервые была выражена озабоченность по поводу содержания совместно с другими задержанными, совершивших преступление впервые, особенно молодежи.  Надеюсь, что  в этой связи будет проведена практическая работа.

Вопрос: Функции омбудсмена отражены в законе “Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене)». Сюда входят восстановление в стране нарушенных прав и свобод человека и предотвращение нарушений прав человека. Но в докладе нет ни слова о нарушениях прав человека, политических арестах, арестах журналистов, политических заключенных. Почему?

Ответ: К сожалению, институт омбудсмена, также как и власти, отрицает, что в стране людей подвергают арестам за их политические взгляды. Происходят нарушения прав человека, но нарушения политических свобод не находят отражения. Например, нет ни слова о свободе собраний и объединений.  В том числе не пишут об арестах и преследованиях журналистов. Хотя это прямая обязанность омбудсмена, и он должен выступить с иным, отличным от властей подходом, отстаивать права граждан по всем направлениям. К сожалению, мы этого не видим.

Вопрос: Как на самом деле должен действовать омбудсмен, какие вопросы должен был содержать его годовой отчет?

Ответ: Закон «Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики» полностью отражает деятельность Омбудсмена. В нем указаны все направления и отражены все сферы, связанные с мониторингом деятельности государственных структур, защитой прав человека и гражданина. Но закон не исполняется или исполняется в односторонне. Некоторые законы в Азербайджане либо не исполняются, либо исполняются неполностью или односторонне, в выгодной форме. Это один из таких законов.

Полагаю, что в отчете должен быть отражен весь спектр нарушений. Нарушения по всем направлениям, от нарушения свободы передвижения граждан до нарушения избирательного права, должны быть расследованы и внесены в отчет.

С другой стороны, омбудсмен должен быть доступен гражданам. При правонарушениях, которые происходят не только в столице, но и во всей республике, институт омбудсмена должен работать как наиболее эффективный механизм. Если это произойдет то, мы сможем увидеть серьезное влияние  этого института.

Вопрос: Аппарат омбудсмена должен быть независимой структурой.  Но кому жаловаться при  недовольстве ею?

Ответ: Естественно, если в стране был бы  сформирован представительный парламент, то была бы  дана оценка деятельности этого института, и доклад был бы тщательно изучен, были бы  предприняты соответствующие шаги. И как следствие этого, в следующий раз работа омбудсмена была бы более продуктивной и  реальной.  Но мы этого не видим, мы становимся свидетелями дежурного годового отчета и его принятия. Если одна из последних инстанций, которая должна организовать защиту прав человека, демонстрирует такой подход, то у граждан возникает отчаяние.

Вопрос: Что Вы предлагаете в связи с деятельностью Аппарата омбудсмена?

Ответ: Предложений много.  Но они должны быть приняты  во внимание. Например, для проведения фундаментальных реформ в институте суда  необходимо серьезное намерение, должен проводиться мониторинг исполнения международных конвенций, к которым присоединился Азербайджан. В частности, это касается исполнения решений Европейского суда. В связи с сокращением числа арестов должна быть изучена достоверность доказательств, отражена в отчетах. Если правоохранительные органы и дальше будут клеветать как хотят, а омбудсмен, в случае обращения, не станет интересоваться ими, то ситуация не изменится.

 

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