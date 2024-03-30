О неблагодарности:  к 31 марта - Дню геноцида

В последних числах марта 1918 года в Баку и других городах селениях дашнако-большевистскими силами были организованы массовые убийства азербайджанцев. С 30 марта до ночи 2 апреля армянскими отрядами, а также воинскими подразделениями развалившейся Российской империи были штурмом захвачены центральные районы Баку, вся территория Ичери Шехер. Врывавшиеся в дома преступники вырезали азербайджанцев целыми семьями. В результате мартовского геноцида в Баку было убито свыше 12 тысяч человек. Были сожжены типография «Каспий», редакция газеты «Ачыг соз», здание «Исмаилия» (ныне здание Президиума Национальной академии наук Азербайджана) и повреждены минареты мечети «Тезепир» артиллерийским огнем.

Силы были неравны. К началу 1918 г. самая крупная азербайджанская партия – «Мусават» стала ведущей политической силой азербайджанского общества, но не имела боевых подразделений для защиты населения от вооруженных банд. Плохо вооруженные азербайджанцы оборонялись при активном участии местных ополченцев.

Растянувшийся на месяцы геноцид азербайджанцев прекратился благодаря приходу Кавказской исламской армии. По поручению своего старшего сводного брата - министра обороны османского государства Энвера-паши - 28-летний Нури паша Киллигил возглавил 12-тысячную Кавказскую исламскую армию. 16 мая армия во главе с Нуру пашой вступила в Нахчыван, а 25 мая – в Гянджу. Три дня спустя в Тбилиси была принята Декларация независимости Азербайджана, и столицей первой демократической республики в исламском мире стала Гянджа. Армия Нуру паши, вместе с солдатами Азербайджанской Демократической Республики и добровольцами от народов Кавказа разгромила вражеские силы в Гейчае, Сальяне и других территориях и в сентябре приблизилась к Баку, поставила ультиматум "Диктатуре Центрокаспия". Ультиматум был отклонен дашнаками и меньшевиками. Тогда ночью 14 сентября по приказу Нуру паши было организовано наступление, которое увенчалось освобождением Баку. На следующий день около 15.00 был устроен победный фейерверк, 15 сентября освободители торжественным маршем вошли в Баку.

В боях за Гянджу погибли 13 воинов Кавказской исламской армии. На подступах к Баку в боях пали смертью героя 1 130 солдат Кавказской исламской армии.

В Баку в честь освободителей были устроены торжественные пиры, миллионер Гаджи Зейналабдин Тагиев дал торжественный прием в здании нынешней Государственной филармонии и приветствовал Нуру пашу от имени народа.

Два года Кавказская армия обеспечивала мир в Азербайджане. Внучка известной азербайджанской поэтессы Абиловой, Хураман-ханум, рассказывала, что когда в Елизаветполе (Гянджа) в мусульманской части города начались погромы лавок купцов, некоторые местные общественные деятели объявили армян их зачинщиками. Тогда Нури-паша быстро нашел провокаторов. Они были публично повешены в самом центре города напротив мечети шаха Аббаса.

Однако, как показали дальнейшие события, большевики не желали мира. В 1920 году, 28 апреля, Азербайджан вновь был захвачен большевистской Россией. Всю советскую историю геноцид азербайджанцев на их земле тщательно скрывался от народа, зато были лживо возвеличены имена бакинских комиссаров во главе со Степаном Шаумяном. Ханкенди в Карабахе был переименован в Степанакерт, который и стал в последующем гнездом воинствующего антиазербайджанского сепаратизма армян. Лжеистория с героизированными убийцами азербайджанского народа была изобличена, преступники низвержены в 1992 году, в свободной Азербайджанской Республике. Указом президента Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года 31 марта объявлен Национальным траурным днем геноцида азербайджанцев.

В США сенат штата Нью-Йорк и Генеральная Ассамблея штата Нью-Джерси объявили 31 марта Днём памяти азербайджанцев, характеризуя события марта 1918 года как геноцид в отношении азербайджанцев. Законодательное собрание штата Мэн своей резолюцией признало «День геноцида азербайджанцев». Губернатор американского штата Невада объявил 31 марта «Днём поминовения жертв столкновений, начавшихся в марте 1918 года».

О создании мемориального комплекса памяти воинов Кавказской армии задумались в Баку еще в 1918 году. Проект памятника был подготовлен в 1918 году. 15 сентября 1919 года после особого заседания парламента АДР по случаю первой годовщины освобождения Баку, члены правительства, депутаты отправились на Чемберекендское кладбище и заложили фундамент для возведения памятника тюркскому солдату. Однако коммунистическая аннексия 28 апреля 1920 года не позволила возвести этот памятник.

После восстановления независимости Азербайджана этот проект был продолжен по согласованию с правительствами Азербайджана и Турции. Новый фундамент памятника был заложен в 1999 году, а год спустя с участием президента Азербайджана Гейдара Алиева и президента Турции Сулеймана Демиреля состоялась церемония его открытия.

Мемориальный комплекс памяти Кавказской армии построен напротив мечети шаха Аббаса в Гяндже, в 2020 году. В Баку, Шеки, Шамахы, Гейчае, Кюрдамире, Нефтчале, Гаджигабуле и Губе установлены мемориальные памятники в память о турецких воинах. Активное участие в строительстве этих памятников приняло посольство Турции в Азербайджане и турецкие архитекторы.

Но памятника Нуру паше в Азербайджане нет, несмотря на большое количество выступлений с настоятельными предложениями об установке скульптуры освободителю и спасителю азербайджанского народа. В годы независимости с настойчивыми предложениями установить памятник Нуру паше выступали многие азербайджанские и турецкие деятели.

Историк Эльмира Мурадалиева предлагает отмечать 15 сентября как день освобождения Баку, назвать этот городской праздник Днем спасения Баку.

"Нет другой даты в календаре, более подходящей для такого дня. А еще в Баку должен быть установлен памятник Нуру паше, командовавшему объединенными силами освободителей. Лучшее место для памятника это площадка, очищенная от красного наместника Сергея Кирова (нагорный парк в Баку -Ред.). Учредив 15 сентября Днем Баку и торжественно поставив памятник Нуру паше, Баку и азербайджанцы достойно отметят эту историческую дату и личность, сняв с себя клеймо неблагодарности", - писала Э.Мурадалиева.

С предложением установить памятник Нуру Паше и Кавказской исламской армии выступал в Милли Меджлисе депутат Сабир Рустамханлы, выступая на обсуждении законопроекта "О Дне независимости". "Почему этот вопрос не рассматривается? Раньше были те, кто этому препятствовал. Сейчас же такой проблемы нет. Считаю, что вопрос должен найти свое решение".

В 2007 году посол Турции в Азербайджане Авни Карсыоглу обещал, что в Баку воздвигнут памятник Нуру Паше. Этот памятник будет воздвигнут в одном из самых видных мест столицы, - сообщала пресса. Авни Карсыоглу отметил, что будущее поколение должно знать об истории 15 сентября. Именно с этой целью, как в Азербайджане, так и в Турции данная дата в истории должна быть широко освещена в учебных пособиях.

О скором появлении памятника Нуру Паше сообщал также представитель Турецкой Республики Северного Кипра в Азербайджане Садеттин Топукчу, выступая на мероприятии по случаю «95-летия освобождения Баку». Тогда советник по культуре и туризму посольства Турции в Азербайджане Сейит Ахмет Арслан сетовал на недостаточную пропаганду в Азербайджане и Турции героизма Нуру Паши. «Должны быть составлены книги. В учебниках по истории этой исторической личности следует уделить больше внимания и отвести должное место». Представители неправительственных организаций, принявшие участие в конференции, также подчеркнули важность увековечения памяти Нуру Паши.

Генерал-майор ВВС Турции в отставке, ректор Университета авиации Куршат Атылган также выражал веру в то, «что в скором времени в Азербайджане будет установлен достойный памятник Нури-паше, чем обрадует весь тюркский мир». По его словам, «Нури-паша является одним из самых важных исторических героев Азербайджана», который «шел впереди создателей Азербайджанской Демократической Республики, созданной 28 мая 1918 года».

Могила погибшего 2 марта 1949 года Нуру паши, в Стамбуле, посещается официальными представителями Азербайджанской Республики. Но о строительстве памятника, или скульптуры выдающемуся полководцу, которому азербайджанцы обязаны спасением, не говорится ни слова.

В Азербайджане с очень большими трудностями, спустя долгое время появляются памятники историческим личностям, не имеющим прямого отношения к действующей власти. Такой была долгая история появления у станции метро "Ичери Шехер" скульптуры меценату, современнику Нури паша - Гаджи Зейналабдину Тагиеву. Нет в столице Азербайджана скульптурных памятников лидеру АДР Мамед Эмину Расулзаде, министрам АДР. В этом же ряду приходится упоминать генерала Нури пашу - ни скульптуры, ни мемориального памятника, ни даже мраморной таблички с именем и изображением Генерала в Азербайджане нет.

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