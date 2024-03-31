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(3 часа назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Министерство обороны Азербайджана анонсировало обострение на границе с Арменией

31 марта Минобороны Азербайджана выступило с угрожающим заявлением, в котором сказано:

“В последнее время на различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы наблюдается концентрация живой силы, бронетехники, артиллерийских установок, а также других тяжелых огневых средств и интенсивное движение войск вооруженных сил Армении. 

В последние дни в Армении проявляется активизация реваншистских сил, угрожающих Азербайджану войной. Высокой отметки достигла агрессивная риторика против нашей страны, возросло количество подстрекательской информации, служащей обострению обстановки в информационном пространстве в целях подготовки к провокациям.

Предупреждаем, что любая попытка военной провокации против Азербайджана со стороны вооруженных сил Армении будет решительно пресечена Азербайджанской армией.

Еще раз заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации и любую возможную провокацию полностью ляжет на Армению и ее покровителей».

Отметим, что днем ранее в интернете появились видеокадры передвижения большого количества военной техники и личного состава ВС Армении в районе населенного пункта Ерасх, что в непосредственной близости от границы с Нахчываном.
 

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