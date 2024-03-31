Напряженность в отношениях между Арменией и Азербайджаном недавно обострилась после заявлений Министерства обороны Азербайджана о предполагаемом наращивании армянских войск вдоль границы с Нахчываном. В ответ Министерство обороны Армении быстро опровергло эти утверждения, охарактеризовав эти передвижения как обычные военные учения, направленные на оттачивание навыков начинающих водителей в Вооруженных силах Армении.

Министерство обороны Армении категорически опровергло распространяемые в telegram-каналах сообщения о предполагаемом размещении армянских войск к границам Азербайджана, назвав их необоснованными и вводящими в заблуждение. Более того, официальные лица в Ереване подтвердили свою оценку оперативной обстановки вдоль армяно-азербайджанской государственной границы как стабильной, подчеркнув свою приверженность региональному миру и безопасности.

Однако заявление Министерства обороны Азербайджана от 31 марта нарисовало совершенно иную картину, осудив то, что они назвали вызывающей беспокойство концентрацией армянской живой силы и тяжелого вооружения вблизи границы. Обвинения в усилении реваншистских настроений и агрессивной риторике, исходящие из Армении, еще больше усилили напряженность, и власти Азербайджана выступили с суровым предупреждением относительно любых предполагаемых военных провокаций.

"Мы предупреждаем, что любая попытка военной провокации против Азербайджана со стороны вооруженных сил Армении будет решительно пресечена азербайджанской армией", - говорится в резком заявлении Министерства обороны Азербайджана. Это предупреждение подчеркнуло решимость Азербайджана поддерживать региональную стабильность и сдерживать любую потенциальную агрессию со стороны Армении, возложив всю ответственность за любую эскалацию непосредственно на Армению.

Обмен обвинениями и контробвинениями между Арменией и Азербайджаном отражает сохраняющуюся нестабильность в регионе Южного Кавказа, омраченную десятилетиями неразрешенных территориальных споров и спорадическими вспышками насилия. На фоне нарастающей напряженности дипломатические усилия по разрядке ситуации и налаживанию диалога между двумя странами по-прежнему необходимы для предотвращения дальнейшей эскалации открытого конфликта.