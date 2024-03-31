Shutterstock
Минобороны Армении называет передвижение войск "учениями для военных водителей"
Напряженность в отношениях между Арменией и Азербайджаном недавно обострилась после заявлений Министерства обороны Азербайджана о предполагаемом наращивании армянских войск вдоль границы с Нахчываном. В ответ Министерство обороны Армении быстро опровергло эти утверждения, охарактеризовав эти передвижения как обычные военные учения, направленные на оттачивание навыков начинающих водителей в Вооруженных силах Армении.
Министерство обороны Армении категорически опровергло распространяемые в telegram-каналах сообщения о предполагаемом размещении армянских войск к границам Азербайджана, назвав их необоснованными и вводящими в заблуждение. Более того, официальные лица в Ереване подтвердили свою оценку оперативной обстановки вдоль армяно-азербайджанской государственной границы как стабильной, подчеркнув свою приверженность региональному миру и безопасности.
Однако заявление Министерства обороны Азербайджана от 31 марта нарисовало совершенно иную картину, осудив то, что они назвали вызывающей беспокойство концентрацией армянской живой силы и тяжелого вооружения вблизи границы. Обвинения в усилении реваншистских настроений и агрессивной риторике, исходящие из Армении, еще больше усилили напряженность, и власти Азербайджана выступили с суровым предупреждением относительно любых предполагаемых военных провокаций.
"Мы предупреждаем, что любая попытка военной провокации против Азербайджана со стороны вооруженных сил Армении будет решительно пресечена азербайджанской армией", - говорится в резком заявлении Министерства обороны Азербайджана. Это предупреждение подчеркнуло решимость Азербайджана поддерживать региональную стабильность и сдерживать любую потенциальную агрессию со стороны Армении, возложив всю ответственность за любую эскалацию непосредственно на Армению.
Обмен обвинениями и контробвинениями между Арменией и Азербайджаном отражает сохраняющуюся нестабильность в регионе Южного Кавказа, омраченную десятилетиями неразрешенных территориальных споров и спорадическими вспышками насилия. На фоне нарастающей напряженности дипломатические усилия по разрядке ситуации и налаживанию диалога между двумя странами по-прежнему необходимы для предотвращения дальнейшей эскалации открытого конфликта.
Политика
-
- 1 апрель 2024, 00:34
В ходе состоявшихся 31 марта муниципальных выборах в Турции правящая партия АКП во главе с президентом Эрдоганом, потерпела поражение. В большинстве муниципалитетов страны победили представители оппозиционной партии CHP - Республиканско- Народной партии.
-
- 31 март 2024, 10:52
В последнее время на различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы наблюдается концентрация живой силы, бронетехники, артиллерийских установок, а также других тяжелых огневых средств и интенсивное движение войск вооруженных сил Армении.
-
- 30 март 2024, 14:59
В городе Ходжалы в ходе раскопок, проводимых в рамках восстановительных работ 28 марта были обнаружены человеческие останки.
-
- 30 март 2024, 14:12
Бакинский апелляционный суд 29 марта не удовлетворил жалобу журналиста интернет-телевидения Kanal-13 Шамо Эминова на продление срока предварительного заключения на два месяца.
Написать отзыв