”Целью террора является политика Путина"

22 марта в столице России Москве в концертном зале Crocus City Hall произошел теракт. По данным на 26 марта, число погибших в результате теракта достигло 139 человек, 182 получили ранения различной степени тяжести. Следственный Комитет возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (терроризм).

25 марта Басманный районный суд Москвы вынес решение об избрании в отношении подозреваемых в совершении теракта Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидакрами Рачабализода и Шамсида Фаридуни меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

Кто стоит за этим инцидентом?

На вопросы ASTNa по этой теме отвечает эксперт по вопросам безопасности Ильхам Исмаил.

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Вопрос: Какова ваша версия произошедшего в России теракта?

Ответ: Террор-это средство давления. Когда конкретная политика, проводимая государством, не воспринимается, террор используется как инструмент давления, чтобы заставить отказвться от этой политики. Поскольку политика России в отношении Украины, НАТО, постсоветского пространства не воспринимается большинством стран мира, а дипломатические меры воздействия иссякают, в дело вступает как гибридное давление терроризм. И хотя в роли исполнителя выступают террористические организации, не исключено, что за ними могут стоять большие силы. Какая конкретно сила сказать трудно, и, вероятно, точная информация никогда раскрыта не будет.

Вопрос: В совершении террора подозревают многие организации. Особенно «Исламское государство» (ИГ – ранее «Исламское государство Ирака и Леванта»(ИГИЛ – Ред.). Может ли это быть ИГ?

Ответ: Как уже было сказано, террористическая организация в данном случае является прокси-силой. Конкретно процесса, который мог бы создать конфликт между ИГ и Россией не существует. В России не ведется агрессивная политика в отношении мусульман, и исламский мир всегда относился с симпатией к авторитарным, тоталитарным режимам, в том числе и к путинской России. ИГ является исполнителем теракта в «Крокусе» ИГИЛ, а не предъявителем требования.

Sual: Задержание лиц, обвиняемых в совершении терроризма на границе с Украиной, провоцирует вовлечение Украины в этот вопрос. Могла ли Украина или какая-либо из западных стран приложить к этому руку?

Ответ: Прежде всего, мы стали свидетелями непрофессиональной потери террористов. Чувствуется, что те, кто обещал, что им будут созданы условия для выезда из России, хотя и указали конкретное направление, не сдержали своих обещаний. Населенный пункт Брянской области, где содержатся подозреваемые в терроризме, расположен в 43 километрах от границы с Беларусью и в 114 километрах от границы с Украиной. При этом украинская граница строго охраняется с обеих сторон, и пересечь ее, не говоря уже о пересечении территории Беларуси, практически невозможно. То, что российская пропаганда указывает на Украину преследует цель оправдать проведение Россией в ближайшей перспективе на украинском фронте еще более разрушительных и жестких военных операций.

Вопрос: Некоторые эксперты говорят, что это может быть результатом борьбы в российской власти между военными и группировками ФСБ. Насколько это логично?

Ответ: В любом случае этот террор направлен против политики Путина. Но, какими бы напряженными не были отношения между властными структурами, они не пойдут на такой шаг, поскольку он не выгоден никому из них. Здесь больше всего пострадал имидж Путина. Поэтому предположение, что российские силовые структуры совершили это намеренно, неубедительно.

Вопрос: Террор был совершен вскоре после президентских выборов в России. Обычно мы сталкиваемся с какими-то неприятными сюрпризами после выборов в таких странах, как Россия. Аресты, террор, война и прочее. В то же время то, что террор не был предотвращен, несмотря на предупреждения американской разведки, или неспособность его предотвратить также усиливают эти подозрения. Возможно ли, что к этому инциденту приложили руку российские власти?

Ответ: Какие преимущества этот террор может дать властям России? Предлог для разрушительного нападения на Украину? Это можно было сделать и без террора. Такого типа предупреждения разведки США обычно проявляли себя без особой задержки. Даже бывшие сотрудники российских спецслужб в своих комментариях отмечали, что 50% этих предупреждений оказываются достоверными. Однако сам Путин заявил, что это предупреждение было направлено на создание хаоса в преддверии выборов. Именно такой поверхностный подход привел к возникновению террора. Здесь есть фактор несерьезного отношения к проблеме.

Вопрос: Является ли совершение террора на объекте, принадлежащем азербайджанскому миллиардеру Аразу Агаларову, каким-либо месседжем Азербайджану?

Ответ: Считаю, что принадлежность объекта Аразу Агаларову не имеет никакого отношения к этому терракту, и никаких месседжей для Азербайджана не предназначено. Несмотря на то, что такие, как Соловьев, без каких-либо оснований льют воду на мельницу армян. Это предвзятое отношение и ни в какие факты, логику не укладывается.

Вопрос: Кстати, служба государственной безопасности (СГБ ) Азербайджана заявляет, что задержала Бахруза Аскерова, готовившегося к совершению теракта. Сообщается, что в качестве подозреваемого задержан гражданин Азербайджана Бахруз Аскеров, проживающий в российском городе Мурманске. Возможна ли угроза терроризма в Азербайджане?

Ответ: Ни одно государство не застраховано от терроризма, в том числе и Азербайджан. Хотя Бахруз Аскеров жил в Мурманске, он пытался выполнить задание Ирана. Из первоначального заявления задержанного стало ясно, что южный регион был выбран не случайно, планировалось совершение террористического акта с целью нарушения на территории страны общественной безопасности, вызвать у населения страх и панику. Также Иран преследовал цель усиления здесь сепаратистских настроений. Чувствуется, что Бахруз Аскеров, враг Азербайджанского государства, является членом организованной группы и, как он сам говорит, после террора планировал найти прибежище у армянского лобби в Ливане.

Вопрос: Какими должны быть меры безопасности, чтобы избежать терроризма?

Ответ: Чтобы знать, откуда исходит опасность, необходимо строго контролировать текущую оперативную обстановку, заблаговременно изыскивать источники для получения информации, предотвращать терроризм и другие провокации. В этой работе проводятся комплексные оперативные мероприятия и добывается информация о том, откуда исходит опасность.