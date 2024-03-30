«АГПНО работает в обратном направлении»

Агентство Государственной Поддержки Неправительственных Организаций (АГПНО) обнародовало итоги крупных, средних и малых грантовых конкурсов на 2024 год. Большинство победителей конкурса представили проекты, связанные с Западным Азербайджаном (географическое пространство на территории нынешней Республики Армения, где когда-то компактно проживали азербайджанцы Армении). Проекты называются «В рамках процесса возвращения в Западный Азербайджан». По проекту процесса возвращения в Западный Азербайджан общественным объединениям было выделено в общей сложности 311050 манатов грантовых средств. Агентство государственной поддержки неправительственных организаций выделило гранты 413 организациям.

Большинство крупных грантовых проектов были представлены к обсуждению в социальных сетях и подверглись критике.

Об этом сообщил ASTNA заместитель председателя Института гражданских прав Самир Казымлы.

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Вопрос: АГПНО объявило результаты крупных, средних и малых грантовых конкурсов на 2024 год. Большинство победителей конкурса представили проекты, связанные с Западным Азербайджаном. Большинство крупных грантовых проектов обсуждались и критиковались в социальных сетях. Что Вы думаете об этом? Действительно ли выделение бюджетных средств на подобные проекты контрпродуктивно?

Ответ: Прежде всего отмечу, что пространство для общественных дискуссий в стране очень ограничили, в основном обсуждения ведутся в социальных сетях. В последнее время власти актуализировали тему Западного Азербайджана. Есть такие чувствительные темы, которые не должны носить характер кампании и пропаганды и превращаться в обществе в предмет насмешек. Но, к сожалению, в результате неправильной политики властей такое происходит. Проблемы азербайджанцев, переселенных из Армении и ставших беженцами, должны оставаться в центре внимания, в этом направлении должны предприниматься шаги со стороны государства и общественности. Это само собой. Но на фоне этого не следует забывать и о других проблемах страны.

Если оставить в стороне проблемы в других регионах Азербайджана и выдвигать на первый план лишь тему Западного Азербайджана, это может вызвать недовольство у людей и выплеснуться в социальные сети. Некоторые лица, в том числе представители власти, могут подумать и сказать, что в настоящее время тема Западного Азербайджана актуальна для азербайджанского общества и ей необходимо уделять внимание. Поэтому я хочу не останавливаться на названиях проектов, а больше углубляться в суть вопроса, в механизмы его реализации. Возникает вопрос: насколько будут эффективны эти проекты, смогут ли исполнители проекта достичь поставленных целей и задач? Каковы вообще цели и задачи подобных проектов? На самом деле, чтобы найти ответы на эти вопросы, после дискуссий, обвинений начавшихся в социальных сетях, должны были произойти общественные дискуссии. К сожалению, этого не произошло. Не было, как я уже сказал выше, потому, что пространство для общественных дискуссий было очень ограниченным. Если граждане задают в социальных сетях вопросы, выступают с замечаниями, критикой по поводу средств, выделяемых из государственного бюджета на какие-либо проекты, на них должны быть даваться вразумительные ответы. Если по поводу возникающих замечаний и критики не будет организовано общественное обсуждение или если должностные лица не выступают перед общественностью с обоснованными объяснениями, то польза от реализации этих проектов уже сейчас вызывает сомнения. В то время как в стране существует множество проблем и правительству необходимо выделять средства на их устранение, на реализацию таких проектов можно привлечь средства из других источников и частично от правительства. Тогда государство сможет направить бюджетные средства на решение других, стоящих перед ним задач. Например, эти средства можно направить на решение проблем инвалидов войны, которые приходят со своими жалобами в госучреждения и сутками ожидают приема.

Вобще, есть вопросы, за решение которых отвечает правительство. Есть также вопросы, которые необходимо оставить на усмотрение общества и создать для этого условия. В то же время по этим вопросам должен поступать общественный заказ. В связи с Западным Азербайджаном и в прежние годы отдельными лицами, группами были предприняты инициативы, проделана работа. Не сомневаюсь, что азербайджанские бизнесмены, работающие как в стране, так и за рубежом, могут выделять средства в виде пожертвований на проекты, которые АГПНО выделяет в связи с Западным Азербайджаном. В этом случае также могут появиться лучшие и более интересные инициативы. Но для этого в стране должны быть обеспечены права и свободы человека, чтобы в стране возникло сильное гражданское общество, хорошая бизнес-среда, предпринимательская деятельность. В таком случае государству не будет необходимости выделять слишком много средств на общественно значимые вопросы. При наличии сильного гражданского общества и сильного института предпринимательства не нужно выделять столько средств из государственного бюджета на общественно значимые дела. К сожалению, власть всегда стремится к тому, чтобы все вопросы были под ее контролем и протекали так, как она хочет. И чтоб она тем самым пропагандировала себя. Это также подавление инициативы. Кроме того, неправильно перекладывать все на государство, государственный бюджет. Необходимо дать дорогу инициативам и вести пропаганду в этом направлении.

Вопрос: Какие проекты могут быть более продуктивными?

Ответ: Проблем в стране так много, что продуктивными можно считать проекты по большинству тем. Но здесь надо открывать дискуссию о том, кто эти проекты будет реализовывать, как они будут реализовываться и для каких целей эти проекты переданы этим людям, а не о теме или проектах. Поэтому нам следует оглянуться на предыдущие годы, чтобы увидеть, какие проблемы в обществе решили проекты Совета НПО, а затем, созданного на его базе, АГПНО? Или что было подезным для общества? Если эти проекты решили проблемы той или иной тематики, были полезны, то почему проблемы еще более усугубились?

АГПНО также действует уже несколько лет. Для того, чтобы не допустить возникновения такой ситуации как в Совете НПО, а также потому, что средства на эти проекты выделяются из государственного бюджета, АГПНО должно отчитываться перед общественностью о реализации проектов, их влиянии на общество и решении проблем. Должны проводиться открытые пресс-конференции и даваться ответы на все вопросы медиа, а не какие-то показные заявления и интервью проправительственным СМИ. Но мы этого не видим. Если нет отчетности перед обществом, то эффективности проектов ждать не стоит.

Считаю, что есть большая потребность в проектах, связанных с защитой свободы выражения мнений, свободы собраний, объединения, избирательных и имущественных прав. Но вы не можете увидеть их в темах, объявленных АГПНО. Потому что они не думают о том, что в этих областях есть проблемы. Но корень всех зол в наличии проблем в упомянутых областях.

Вопрос: Как вы оцениваете деятельность АГПНО? Есть ли необходимость такого агентства? Каковы цели и задачи этого агентства?

Ответ: Вместо того, чтобы поддерживать НПО, власти должны создать условия для того, чтобы больше НПО нормально функционировали. Для этого власти должны устранить внесенные в законодательство реакционные изменения, связанные с НПО, не ставить в политических целях НПО в зависимость от себя, поощрять граждан, бизнесменов делать пожертвования НПО, создавать возможности для деятельности международных донорских организаций в Азербайджане и положить конец репрессиям против независимых НПО. К сожалению, мы видим обратное.

Естественно, что в Азербайджане, как и в других странах, существование донорской организации в сфере НПО нормальное явление. Но с сожалением приходится отметить, что и Совет НПО, и созданное на его базе АГПНО, учреждены не для развития сферы НПО, а для того, чтобы не допустить ее развития.

Выше я отметил несколько направлений для развития НПО. Вы видели, чтобы по какому-либо из них, АГПНО выступило с инициативой и добилось результата? Я не видел.

В 2021 году АГПНО дало старт дискуссиям, касающимся проблем НПО. Было объявлено, что проблемы, препятствующие деятельности НПО, будут устранены. Принимая участие в режиме он-лайн в одном из таких дискуссий АГПНО, я внес свои предложения. Прошло 3 года, ситуация только усугубилась, начались новая волна репрессий в отношении гражданского общества и есть арестованные.

Недавно в близком к властям новостном агентстве подверглись критике контролируемые властями НПО и Общественные Советы. Откровенно говоря, я не знаю, почему появилась эта критическая статья, с какой целью она была написана. В течение многих лет эти критические замечания высказывались представителями независимого гражданского общества, но им не придавалось значения. С другой стороны, независимых представителей гражданского общества, выступавших с этой критикой, называли черными силами.

Полагаю, что на данном этапе азербайджанскому обществу необходимо сильное, международнопризнанное гражданское общество. Однако АГПНО работает не в этом, а в обратном направлении. Потому что АГПНО находится под влиянием политической власти. АГПНО проводит ту же политику, удерживая НПО, которым он предоставляет проекты, под своим влиянием. В этом случае сложно говорить об эффективности, продуктивности.

Когда мы обращаем внимание на список победителей последнего грантового конкурса АГПНО, выясняется, что большинство существующих НПО не признаны не то, что за рубежом, но и в стране, и в чем заключается их деятельность непонятно. Конечно, среди победителей есть и общественнопризнанные НПО. Но их очень мало. Среди них есть те, кого я знаю лично, знаком с их деятельностью. Я думаю, что если будут предоставлены свободы, некоторые НПО, получающие гранты от АГПНО, могут сделать что-то полезное для общества.

К сожалению, эти гранты предоставляются также и для ограничения свобод.

Вопрос: В последнее время некоторые руководители НПО предлагают передать АГПНО контроль над Общественными Советами (ОС). Например, Новелла Джафароглу говорит, что контроль над средствами, выделяемыми министерствами ОС, должен быть передан АГПНО. Продуктивно ли это предложение?

Ответ: Как уже было сказано, АГПНО ничего не может сделать для создания нормальных условий деятельности НПО. Власти создали этот орган для контроля над своим сектором НПО. В такой ситуации контроль указанного агентства над ОС не приведет к положительным изменениям. Как контроль ОС, осуществляемый структурой, находящейся с социально-политической точки зрения под контролем правительства, может дать положительный результат? В такой ситуации положительных изменений быть не может. На самом деле, НПО нужен независимый ОС, который будет контролировать само Агентство.

Вопрос: Нужны ли вообще общественные советы?

Ответ: Для осуществления общественного контроля над государственными структурами необходимы ОС, формируемые гражданским обществом. На деле же, существует лишь название ОС, но самих их нет, они существую формально. Одной из самых серьезных проблем в стране является отсутствие независимых механизмов общественного контроля над государственными органами. Это формальные, назначенные властью советы. В таком случае, то есть при отсутствии общественного контроля над ними, государственные органы более склонны к произволу. А страдают от этого граждане.

Очевидно, что существование реальных ОС не выгодно власти, и по этой причине независимые представители гражданского общества в состав ОС не допускаются.

В 2021 году я с целью проверки баллотировался в общественный совет одной из государственных структур. Как я и предполагал, в общественный совет меня не допустили. Мне еще раз стало ясно, что власти не хотят видеть в общественных советах независимых представителей гражданского общества. По этой причине зачастую сообщения о проведении выборов в общественные советы широко не распространяются. Кроме того, выдвижение кандидатуры в общественные советы, сам избирательный процесс осуществляется в такой форме, что наличие в нем справедливости, прозрачности вызывает сомнения.

Для того, чтобы независимые представители гражданского общества были представлены в общественных советах, прежде всего, должна быть политическая воля. Этого в настоящее время нет.

Вопрос: Как должна быть организована работа НПО, Агентства, ОС, чтобы они были эффективными? Что Вы для этого предлагаете?

Ответ: Для того чтобы ОС были эффективными, должна измениться политика властей, должны быть устранены барьеры, созданные для деятельности гражданского общества, созданы условия для возникновения в стране сильного гражданского общества и представительства в ОС независимых представителей гражданского общества.

К сожалению, сегодня мы видим обратное и в этой сфере.