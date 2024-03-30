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(1 час назад)
«Нашествие баронов». Писатель-исследователь Тимур Сойкан

«Нашествие баронов». Писатель-исследователь Тимур Сойкан

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Маис Ализаде
Маис Ализаде

Обозреватель

Разоблачение преступного мира: азербайджанские "воры в законе" и турецкая мафиозная сеть

Крупнейшее частное издательство Турции "Кырмызы кеди" («Красный кот») издало большим тиражом книгу писателя-исследователя Тимура Сойкана «Нашествие баронов» (1). Автор рисует широкую картину  того,  «как Турция превратилась в базу мировой мафии» (2), и в этой связи пишет также о Ровшане Джаниеве и Надире Салифове.

По словам автора, Р. Джаниев и Н.Салифов связаны с  произошедшим  16 января 2013 года весьма резонансным мафиозным преступлением,  все нити и следствия которого приведут в Турцию. Тогда на мушке находился Аслан Усоян по прозвищу «Дед Хасан». В воровском мире  в основном превалируют грузины, а после них идут азербайджанцы.

В последние 10 лет многие влиятельные мафиози мира, разыскиваемые Интерполом, злоупотребляя проводимой государством политикой «открытых дверей»,  осели  в Турции, откуда и руководили  своими незаконными делами и жили себе припеваючи. Примечательно, что в бытность Сулеймана Сойлу министром внутренних дел в 2016-2023 гг.,  излюбленным местом  многих разборок в глобальной войне между мафиозными кланами, стала Турция, где были убиты важные фигуры теневого мира. В своей книге Т. Сойкан, тщательно проанализировав добытую  информацию, не только называет конкретные поселения мафиози  в Турции и во всем мире, но также детально описывает биографии и  деяния  многих  главарей мафии, в том числе и азербайджанских «воров в законе»:

«Заказчиком убийства Деда Хасана был молодой «вор в законе» из Азербайджана Р. Джаниев, за голову которого российская мафия назначила награду в $5 млн.  После убийства Деда Хасана Р. Джаниев, … заметая следы,  скрывался в Турции, хотя  многократно  курсировал между Дубаем и Стамбулом с фальшивым  удостоверением личности. Вскоре после покушения на  Деда Хасана пошли слухи о том, что Р. Джаниев убит в Стамбуле, но  говорили, что их распространял сам Джаниев».

По данным Т. Сойкана, который          в своей книге осветил жизнь и деяния крупных мафиози, промышлявших незаконной деятельностью в мире в последние 50 лет, в 2020 году в турецкой Анталье гнездились 10 главарей мафии. На основе информации, полученной как из открытых, так  и  некоторых секретных  источников, автор «Нашествия баронов» подробно описывает биографию и дела также и азербайджанских «воров в законе» Ровшана Ленкоранского и Лоту Гули.

Небезынтересно, что Сулейман Сойлу не был включен в состав созданного  3 июня 2023 года нового правительства, и  министром внутренних дел был назначен губернатор Стамбула Али Йерликая, тут же приступивший  к серьезной  борьбе с мафией.   Благодаря  этой борьбе на сегодня  арестовано около 20 лидеров мафии, разыскиваемых Интерполом по красной карточке. Более того, за последние 10 месяцев деятельности А. Йерликая сотни тысяч иностранцев, проживающих в Турции без официального разрешения, были депортированы.  Деятельность  А.Йерликая  подтверждает  верность многих  описанных Т.  Сойканом  в ​своей ​книге фактов и событий.

В связи с изданием книги Т.  Сойкана глава  издательства "Кырмызи кеди" Халук Хепкон   заявил  Информационному агентству "Туран" следующее:

 «С точки зрения демократизации нашей страны, нам всем необходимо  поддерживать законную борьбу с нелегальными организациями и частными  лицами. Двери ”Kırmızı  kedi” всегда были открыты для каждого  писателя-исследователя, служащего  своим пером этой борьбе. Книга Т. Сойкана  представляет собой  один из существенных вкладов в эту борьбу. В 2023 году мы издали  книгу писателей-исследователей Барыша Теркоглу и Барыша Пехливана “SS” («СС») о незаконной деятельности экс-главы МВД Сулеймана Сойлу. Наши двери всегда будут открыты для каждого писателя-исследователя, создающего объективное произведение в данной области».

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  1. https://kirmizikediyayinevi-com.translate.goog/product/baron-istilasi/
  2. «Вы прочтете, как Турция превратилась в базу мировой мафии. В этой книге вы найдете пугающие жизни и дикие мафиозные войны лидеров банд, получивших гражданство или вид на жительство. Воздух туманен, виновники молчат, но мы не будем молчать…» https://www.birgun.net/haber/timur-soykanin-yeni-kitabi-baron-istilasina-cezadan-suspus-ile-destek-509154, а также  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Timur_Soykan

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