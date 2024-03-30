Разоблачение преступного мира: азербайджанские "воры в законе" и турецкая мафиозная сеть

Крупнейшее частное издательство Турции "Кырмызы кеди" («Красный кот») издало большим тиражом книгу писателя-исследователя Тимура Сойкана «Нашествие баронов» (1). Автор рисует широкую картину того, «как Турция превратилась в базу мировой мафии» (2), и в этой связи пишет также о Ровшане Джаниеве и Надире Салифове.

По словам автора, Р. Джаниев и Н.Салифов связаны с произошедшим 16 января 2013 года весьма резонансным мафиозным преступлением, все нити и следствия которого приведут в Турцию. Тогда на мушке находился Аслан Усоян по прозвищу «Дед Хасан». В воровском мире в основном превалируют грузины, а после них идут азербайджанцы.

В последние 10 лет многие влиятельные мафиози мира, разыскиваемые Интерполом, злоупотребляя проводимой государством политикой «открытых дверей», осели в Турции, откуда и руководили своими незаконными делами и жили себе припеваючи. Примечательно, что в бытность Сулеймана Сойлу министром внутренних дел в 2016-2023 гг., излюбленным местом многих разборок в глобальной войне между мафиозными кланами, стала Турция, где были убиты важные фигуры теневого мира. В своей книге Т. Сойкан, тщательно проанализировав добытую информацию, не только называет конкретные поселения мафиози в Турции и во всем мире, но также детально описывает биографии и деяния многих главарей мафии, в том числе и азербайджанских «воров в законе»:

«Заказчиком убийства Деда Хасана был молодой «вор в законе» из Азербайджана Р. Джаниев, за голову которого российская мафия назначила награду в $5 млн. После убийства Деда Хасана Р. Джаниев, … заметая следы, скрывался в Турции, хотя многократно курсировал между Дубаем и Стамбулом с фальшивым удостоверением личности. Вскоре после покушения на Деда Хасана пошли слухи о том, что Р. Джаниев убит в Стамбуле, но говорили, что их распространял сам Джаниев».

По данным Т. Сойкана, который в своей книге осветил жизнь и деяния крупных мафиози, промышлявших незаконной деятельностью в мире в последние 50 лет, в 2020 году в турецкой Анталье гнездились 10 главарей мафии. На основе информации, полученной как из открытых, так и некоторых секретных источников, автор «Нашествия баронов» подробно описывает биографию и дела также и азербайджанских «воров в законе» Ровшана Ленкоранского и Лоту Гули.

Небезынтересно, что Сулейман Сойлу не был включен в состав созданного 3 июня 2023 года нового правительства, и министром внутренних дел был назначен губернатор Стамбула Али Йерликая, тут же приступивший к серьезной борьбе с мафией. Благодаря этой борьбе на сегодня арестовано около 20 лидеров мафии, разыскиваемых Интерполом по красной карточке. Более того, за последние 10 месяцев деятельности А. Йерликая сотни тысяч иностранцев, проживающих в Турции без официального разрешения, были депортированы. Деятельность А.Йерликая подтверждает верность многих описанных Т. Сойканом в ​своей ​книге фактов и событий.

В связи с изданием книги Т. Сойкана глава издательства "Кырмызи кеди" Халук Хепкон заявил Информационному агентству "Туран" следующее:

«С точки зрения демократизации нашей страны, нам всем необходимо поддерживать законную борьбу с нелегальными организациями и частными лицами. Двери ”Kırmızı kedi” всегда были открыты для каждого писателя-исследователя, служащего своим пером этой борьбе. Книга Т. Сойкана представляет собой один из существенных вкладов в эту борьбу. В 2023 году мы издали книгу писателей-исследователей Барыша Теркоглу и Барыша Пехливана “SS” («СС») о незаконной деятельности экс-главы МВД Сулеймана Сойлу. Наши двери всегда будут открыты для каждого писателя-исследователя, создающего объективное произведение в данной области».

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https://kirmizikediyayinevi-com.translate.goog/product/baron-istilasi/ «Вы прочтете, как Турция превратилась в базу мировой мафии. В этой книге вы найдете пугающие жизни и дикие мафиозные войны лидеров банд, получивших гражданство или вид на жительство. Воздух туманен, виновники молчат, но мы не будем молчать…» https://www.birgun.net/haber/timur-soykanin-yeni-kitabi-baron-istilasina-cezadan-suspus-ile-destek-509154, а также

https://tr.wikipedia.org/wiki/Timur_Soykan