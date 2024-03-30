  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny110 C
  • Воскресенье, 31 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(1 час назад)
"Диалектологический словарь от Грузии до Азербайджана"

"Диалектологический словарь от Грузии до Азербайджана"

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Путешествие по азербайджанским диалектам: Знакомство с лингвистическими сокровищами

В богатом многообразии языков диалекты Азербайджана являются свидетельством сложной сети культурного наследия и исторической эволюции. Недавно была достигнута важная веха в изучении азербайджанской диалектологии с публикацией "Диалектологического словаря от Грузии до Азербайджана". Этот всеобъемлющий том, тщательно подготовленный командой уважаемых ученых, проливает свет на ранее упускаемые из виду лингвистические нюансы, обогащая наше понимание азербайджанского языка и культуры.

По своей сути, словарь - это труд любви, отражающий суть диалектических вариаций в разных регионах, простирающихся от Грузии до Азербайджана. Впервые были систематически изучены и задокументированы диалектные слова из Казахского, Агстафинского, Товузского, Гедабекского, Шамкирского районов, города Гянджа и Борчалинского района на юго-востоке Грузии. Энциклопедические сведения об этих регионах обеспечивают контекстуальный фон, предлагая читателям целостное представление о лингвистической палитре.

Что отличает этот словарь, так это его скрупулезное внимание к деталям. Более 6000 диалектных слов, тщательно занесенных в каталог, включая более 1000 новых статей, служат настоящей сокровищницей, как для ученых, так и для энтузиастов. Опираясь как на существующие источники, так и на оригинальные полевые работы, авторы не только выявляют ранее не обнаруженные слова, но и исправляют неточности и пропуски в предшествующих словарях.

Одной из отличительных особенностей словаря является его доступность. Написанные азербайджанским шрифтом и поясненные на турецком языке, пояснения обеспечивают ясность и понимание для более широкой аудитории. Примеры предложений, сопровождающие каждую запись, еще больше углубляют понимание, давая представление о практическом использовании и контекстуальных нюансах диалектной лексики.

Более того, включение регионального фольклора придает повествованию глубину, открывая окно в культурную ткань, переплетенную с языковым выражением. Эти фольклорные примеры, представленные в соответствии с диалектным произношением, служат живыми артефактами, сохраняющими устные традиции для будущих поколений.

Помимо своего лингвистического значения, словарь имеет более широкое значение для исторических и этнографических исследований. Углубляясь в историческую лексику и этнографию азербайджанского народа, он становится ценным ресурсом для ученых, исследующих сложный гобелен азербайджанского наследия.

Команда, стоящая за этим монументальным начинанием, состоит из ученых и экспертов, занимающихся продвижением изучения азербайджанского языка и культуры. Возглавляемый Афиной Мамедли-Барманбай и Васифом Садигли, под редакторским руководством Газанфара Казимова и Шураддина Мамедли, проект опирался на идеи уважаемых ученых, таких как Нана Кифаят Имамгулиева, Сима Джафарова, Айваз Моркоч и Илькин Гулусой.

Значение этой публикации выходит за рамки академических кругов, поскольку она представляет собой свидетельство непреходящей жизнеспособности азербайджанской культуры. Поддержанная Фондом поддержки азербайджанской диаспоры и опубликованная престижным издательством "DBY Publications" в Стамбуле, она подчеркивает совместные усилия, направленные на сохранение и прославление языкового разнообразия.

По сути, "Диалектологический словарь от Грузии до Азербайджана" выходит за рамки своей роли простого справочного пособия; он является свидетельством богатого языкового наследия Азербайджана. Благодаря тщательной научной работе и непоколебимой преданности делу она прокладывает путь для будущих исследований многогранных областей азербайджанской диалектологии, гарантируя, что эти лингвистические сокровища сохранятся для будущих поколений.

Написать отзыв

Культура

Azərbaycanlılar niyə xoşbəxt deyillər? – Samirə Qasımlı Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей