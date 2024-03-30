Путешествие по азербайджанским диалектам: Знакомство с лингвистическими сокровищами

В богатом многообразии языков диалекты Азербайджана являются свидетельством сложной сети культурного наследия и исторической эволюции. Недавно была достигнута важная веха в изучении азербайджанской диалектологии с публикацией "Диалектологического словаря от Грузии до Азербайджана". Этот всеобъемлющий том, тщательно подготовленный командой уважаемых ученых, проливает свет на ранее упускаемые из виду лингвистические нюансы, обогащая наше понимание азербайджанского языка и культуры.

По своей сути, словарь - это труд любви, отражающий суть диалектических вариаций в разных регионах, простирающихся от Грузии до Азербайджана. Впервые были систематически изучены и задокументированы диалектные слова из Казахского, Агстафинского, Товузского, Гедабекского, Шамкирского районов, города Гянджа и Борчалинского района на юго-востоке Грузии. Энциклопедические сведения об этих регионах обеспечивают контекстуальный фон, предлагая читателям целостное представление о лингвистической палитре.

Что отличает этот словарь, так это его скрупулезное внимание к деталям. Более 6000 диалектных слов, тщательно занесенных в каталог, включая более 1000 новых статей, служат настоящей сокровищницей, как для ученых, так и для энтузиастов. Опираясь как на существующие источники, так и на оригинальные полевые работы, авторы не только выявляют ранее не обнаруженные слова, но и исправляют неточности и пропуски в предшествующих словарях.

Одной из отличительных особенностей словаря является его доступность. Написанные азербайджанским шрифтом и поясненные на турецком языке, пояснения обеспечивают ясность и понимание для более широкой аудитории. Примеры предложений, сопровождающие каждую запись, еще больше углубляют понимание, давая представление о практическом использовании и контекстуальных нюансах диалектной лексики.

Более того, включение регионального фольклора придает повествованию глубину, открывая окно в культурную ткань, переплетенную с языковым выражением. Эти фольклорные примеры, представленные в соответствии с диалектным произношением, служат живыми артефактами, сохраняющими устные традиции для будущих поколений.

Помимо своего лингвистического значения, словарь имеет более широкое значение для исторических и этнографических исследований. Углубляясь в историческую лексику и этнографию азербайджанского народа, он становится ценным ресурсом для ученых, исследующих сложный гобелен азербайджанского наследия.

Команда, стоящая за этим монументальным начинанием, состоит из ученых и экспертов, занимающихся продвижением изучения азербайджанского языка и культуры. Возглавляемый Афиной Мамедли-Барманбай и Васифом Садигли, под редакторским руководством Газанфара Казимова и Шураддина Мамедли, проект опирался на идеи уважаемых ученых, таких как Нана Кифаят Имамгулиева, Сима Джафарова, Айваз Моркоч и Илькин Гулусой.

Значение этой публикации выходит за рамки академических кругов, поскольку она представляет собой свидетельство непреходящей жизнеспособности азербайджанской культуры. Поддержанная Фондом поддержки азербайджанской диаспоры и опубликованная престижным издательством "DBY Publications" в Стамбуле, она подчеркивает совместные усилия, направленные на сохранение и прославление языкового разнообразия.

По сути, "Диалектологический словарь от Грузии до Азербайджана" выходит за рамки своей роли простого справочного пособия; он является свидетельством богатого языкового наследия Азербайджана. Благодаря тщательной научной работе и непоколебимой преданности делу она прокладывает путь для будущих исследований многогранных областей азербайджанской диалектологии, гарантируя, что эти лингвистические сокровища сохранятся для будущих поколений.