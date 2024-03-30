  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny110 C
  • Воскресенье, 31 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(1 час назад)
В Ходжалы обнаружено еще одно захоронение людей

В Ходжалы обнаружено еще одно захоронение людей

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Ходжалы обнаружено еще одно захоронение людей

В городе Ходжалы в ходе раскопок, проводимых в рамках восстановительных работ  28 марта были обнаружены человеческие останки.

Фрагменты костей и останки людей были найдены в местечке Галадереси города Ходжалы, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Азербайджана.

С участием сотрудников генеральной прокуратуры, «Объединения  судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии»  министерства здравоохранения, Национальной академии наук Азербайджана, Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан был проведен осмотр места происшествия, произведена выемка обнаруженных фрагментов костей с целью проведения экспертизы и лабораторных исследований, произведены другие необходимые процессуальные действия.

В  результате, проведенных процессуальных действий установлено, что обнаруженные человеческие останки принадлежат по меньшей мере 3 людям.

Проводится полное исследование места происшествия.

После завершения поисковых работ и получения заключений соответствующих экспертиз общественности будет предоставлена обстоятельная информация.

Ранее, в феврале-марте в Ходжалы были обнаружены останки 18 людей в захоронении на месте бывшей мебельной фабрики. На сегодняшний день идентифицированы личности 9 из них. Все они пропали без вести в день захвата города армянскими вооруженными формированиями 26 февраля 1992 г.

В Ходжалы обнаружено еще одно захоронение людей В Ходжалы обнаружено еще одно захоронение людей В Ходжалы обнаружено еще одно захоронение людей В Ходжалы обнаружено еще одно захоронение людей В Ходжалы обнаружено еще одно захоронение людей В Ходжалы обнаружено еще одно захоронение людей В Ходжалы обнаружено еще одно захоронение людей
В Ходжалы обнаружено еще одно захоронение людей В Ходжалы обнаружено еще одно захоронение людей В Ходжалы обнаружено еще одно захоронение людей В Ходжалы обнаружено еще одно захоронение людей В Ходжалы обнаружено еще одно захоронение людей В Ходжалы обнаружено еще одно захоронение людей В Ходжалы обнаружено еще одно захоронение людей

Написать отзыв

Политика

Azərbaycanlılar niyə xoşbəxt deyillər? – Samirə Qasımlı Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей