В Ходжалы обнаружено еще одно захоронение людей

В городе Ходжалы в ходе раскопок, проводимых в рамках восстановительных работ 28 марта были обнаружены человеческие останки.

Фрагменты костей и останки людей были найдены в местечке Галадереси города Ходжалы, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Азербайджана.

С участием сотрудников генеральной прокуратуры, «Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии» министерства здравоохранения, Национальной академии наук Азербайджана, Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан был проведен осмотр места происшествия, произведена выемка обнаруженных фрагментов костей с целью проведения экспертизы и лабораторных исследований, произведены другие необходимые процессуальные действия.

В результате, проведенных процессуальных действий установлено, что обнаруженные человеческие останки принадлежат по меньшей мере 3 людям.

Проводится полное исследование места происшествия.

После завершения поисковых работ и получения заключений соответствующих экспертиз общественности будет предоставлена обстоятельная информация.

Ранее, в феврале-марте в Ходжалы были обнаружены останки 18 людей в захоронении на месте бывшей мебельной фабрики. На сегодняшний день идентифицированы личности 9 из них. Все они пропали без вести в день захвата города армянскими вооруженными формированиями 26 февраля 1992 г.

