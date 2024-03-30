В Ходжалы обнаружено еще одно захоронение людей
В Ходжалы обнаружено еще одно захоронение людей
В городе Ходжалы в ходе раскопок, проводимых в рамках восстановительных работ 28 марта были обнаружены человеческие останки.
Фрагменты костей и останки людей были найдены в местечке Галадереси города Ходжалы, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Азербайджана.
С участием сотрудников генеральной прокуратуры, «Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии» министерства здравоохранения, Национальной академии наук Азербайджана, Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан был проведен осмотр места происшествия, произведена выемка обнаруженных фрагментов костей с целью проведения экспертизы и лабораторных исследований, произведены другие необходимые процессуальные действия.
В результате, проведенных процессуальных действий установлено, что обнаруженные человеческие останки принадлежат по меньшей мере 3 людям.
Проводится полное исследование места происшествия.
После завершения поисковых работ и получения заключений соответствующих экспертиз общественности будет предоставлена обстоятельная информация.
Ранее, в феврале-марте в Ходжалы были обнаружены останки 18 людей в захоронении на месте бывшей мебельной фабрики. На сегодняшний день идентифицированы личности 9 из них. Все они пропали без вести в день захвата города армянскими вооруженными формированиями 26 февраля 1992 г.
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