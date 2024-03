Xocalıda daha bir məzarlıq aşkar edilib

Martın 28-də Xocalıda bərpa-quruculuq işləri çərçivəsində aparılan qazıntı işləri zamanı insan qalıqları aşkar edilib. Qalıqlar Xocalı şəhərinin Qaladərəsi adlanan hissəsində yerləşən su anbarının yaxınlığında aşkar edilib, Azərbaycan Baş Prokurorluğunun mətbuat xidməti bildirib.

Baş Prokurorluğun, Səhiyyə Nazirliyinin “Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi” Publik Hüquqi Şəxsi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası əməkdaşlarının iştirakı ilə hadisə yerinə baxış keçirilib, aşkar edilmiş sümük fraqmentləri ekspertiza və laborator müayinələrin aparılması məqsədilə müvafiq qaydada götürülüb, eləcə də digər zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib.

Hazırkı vaxtadək keçirilən prosessual hərəkətlər nəticəsində ərazidə aşkarlanmış insan qalıqlarının ən azı 3 nəfər şəxsə məxsus olması müəyyən edilib.

Hadisə yerinin tam müayinə edilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir.

Faktla bağlı Baş Prokurorluğun Kriminalistika və İnformasiya Texnologiyaları İdarəsində araşdırma aparılır.

Axtarış işləri tam yekunlaşdıqdan və müvafiq ekspertiza nəticələri müəyyən olunduqdan sonra ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.

Bundan əvvəl, fevral-mart aylarında Xocalıda keçmiş mebel fabrikinin yerində basdırılmış 18 nəfərin qalıqları aşkar edilib. Bu günə qədər onlardan 9-nun kimliyi müəyyənləşdirilib. Onarın hamısı 26 fevral 1992-ci ildə şəhərin erməni silahlı birləşmələri tərəfindən ələ keçirildiyi gün itkin düşüb.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video