В июле 2021 года в России неизвестные разрисовали граффити новые вагоны, предназначенные для Бакметрополитена.

Трое иностранцев задержаны за рисование граффити в бакинском метро

Трое иностранных граждан были задержаны за незаконное проникновение в депо Бакинского метрополитена и причинение материального ущерба.

Как говорится в сообщении пресс-службы МВД, находящиеся в Азербайджане в качестве туристов граждане Австралии, Новой Зеландии и Франции тайно проникнув в депо Бакинского метро изрисовали граффити несколько вагонов, намеренно нанеся ущерб имуществу.

Эти лица были установлены и задержаны полицией. В ходе расследования нанесенный ущерб был оценен в 4850 манатов.

Согласно законодательству за повреждение государственного имущества указанные лица предстанут перед судом.

Как пояснили Turan в пресс-службе МВД, действия туристов квалифицируются в рамках гражданского права.

При этом было отмечено, что «граффити не имели какого-либо письменного содержания, вагоны были просто покрашены».