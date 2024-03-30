В июле 2021 года в России неизвестные разрисовали граффити новые вагоны, предназначенные для Бакметрополитена.
Трое иностранцев задержаны за рисование граффити в бакинском метро
Трое иностранных граждан были задержаны за незаконное проникновение в депо Бакинского метрополитена и причинение материального ущерба.
Как говорится в сообщении пресс-службы МВД, находящиеся в Азербайджане в качестве туристов граждане Австралии, Новой Зеландии и Франции тайно проникнув в депо Бакинского метро изрисовали граффити несколько вагонов, намеренно нанеся ущерб имуществу.
Эти лица были установлены и задержаны полицией. В ходе расследования нанесенный ущерб был оценен в 4850 манатов.
Согласно законодательству за повреждение государственного имущества указанные лица предстанут перед судом.
Как пояснили Turan в пресс-службе МВД, действия туристов квалифицируются в рамках гражданского права.
При этом было отмечено, что «граффити не имели какого-либо письменного содержания, вагоны были просто покрашены».
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