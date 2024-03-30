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(1 час назад)
Журналист Шамо Эминов порезал себе руку в СИЗО

Журналист Шамо Эминов порезал себе руку в СИЗО

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Журналист Шамо Эминов порезал себе руку в СИЗО

Бакинский апелляционный суд 29 марта не удовлетворил жалобу журналиста интернет-телевидения Kanal-13 Шамо Эминова на продление срока предварительного заключения на два месяца.

Об этом Turan сообщил его адвокат Эльчин Садыгов.

По его словам, в ходе судебного заседания  защита указала на отсутствие материальных и процессуальных оснований для содержания журналиста под стражей.

Кроме того, он имеет серьезные проблемы со здоровьем, испытывает в последнее время сильны боли в почках, а недавно у него произошло кровотечение из желудка.

Однако суд, не приняв во внимание доводы защиты, оставил жалобу без удовлетворения.

В свою очередь, родственники журналиста сообщили, что на днях Эминов предпринял попытку самоубийства.

Так, он был вызван к начальству Бакинского СИЗО-1, где был подвергнут оскорблениям и угрозам. После этого, Эминов куском стекла порезал себе руки.

В настоящее время, он находится в санчасти изолятора.

В свою очередь, в пресс-службе  Пенитенциарной службы Turan сказали, что «утверждения о Шамо Эминове абсолютно необоснованны, его права на личную безопасность, медицинское обеспечение, другие права и свободы, предусмотренные законодательством полностью обеспечиваются».

* Сотрудничающий с Kanal-13 журналист-фрилансер  Шамо Эминов был задержан 22 декабря 2023 г.  Суд арестовал его на три месяца по обвинению в «контрабанде иностранной валюты по предварительному сговору группой лиц» (статья 206.3.2 УК Азербайджана).

Ранее, 27 ноября 2023 г. по этому же обвинению был арестован руководитель Kanal-13 Азиз  Оруджев. Правозащитники признали обоих журналистов политзаключенными.

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