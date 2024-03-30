О погоде в воскресенье

Недавние сообщения указывают на тревожный всплеск преступности среди несовершеннолетних в Азербайджане, что вызывает обеспокоенность и призывает к принятию всеобъемлющих профилактических мер. Статистические данные, опубликованные Государственным комитетом статистики, свидетельствуют о значительном росте числа преступлений, совершенных детьми в возрасте 14-17 лет, на 30,1% по сравнению с предыдущим годом. Только в 2023 году к этой возрастной группе было отнесено 364 преступления, в том числе 46 отнесены к категории тяжких или особо тяжких правонарушений. Однако, несмотря на эту обескураживающую тенденцию, нет худа без добра: преступления против несовершеннолетних в целом сократились на 3,4%.