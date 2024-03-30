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(1 час назад)
О погоде в воскресенье

О погоде в воскресенье

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

О погоде в воскресенье

31 марта в столице будет переменчивая погода , утром и вечером на Абшероне возможен дождь. Северо-западный ветер к полудню ослабнет.

Температура воздуха ночью +5+7°, дн5м будет +15+17°.

По районам страны также местами пройдут интенсивные дожди с грозами, в высокогорье - снег.  Утром и вечером туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью в низменности +5+10°, днем +16+21°. В горах ночью 0- 5°, днем 0+5°.

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Общество

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  • Трое иностранцев задержаны за рисование граффити в бакинском метро Общество
    • 30 март 2024, 14:37

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  • Рост детской преступности в Азербайджане: выявление первопричин Общество
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