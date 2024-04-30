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(4 часа назад)
О погоде в среду

О погоде в среду

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

О погоде в среду

1 мая в Баку и на Абшероне будет безоблачная погода без осадков. Температура воздуха днем составит +21+26°.

В ряде горных районов страны пройдут дожди. Утром и вечером местами туман. Ветер западный. В низменности днем  до +31° теппла, в горах +15+20°.

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