О погоде в среду

Продолжающиеся репрессии против журналистов и активистов в Азербайджане достигли вчера нового пика после задержания председателя Центра мониторинга выборов и демократического образования Анара Мамедли по обвинению в контрабанде. Этот арест является частью более широкой схемы, в рамках которой за последние месяцы по аналогичным обвинениям были задержаны около 20 журналистов и общественных активистов. Эти лица и их сторонники оспаривают обвинения, связывая их со своей профессиональной деятельностью и заявляя о политических мотивах.