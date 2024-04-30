О погоде в среду
1 мая в Баку и на Абшероне будет безоблачная погода без осадков. Температура воздуха днем составит +21+26°.
В ряде горных районов страны пройдут дожди. Утром и вечером местами туман. Ветер западный. В низменности днем до +31° теппла, в горах +15+20°.
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- Общество
- 30 апрель 2024 16:30
Общество
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- 30 апрель 2024, 20:46
Минувшей ночью два автохулигана устроили гонку в центре города. В результате, произошла цепная авария. Оба автохулигана столкнулись с машиной, которую они обгоняли. Далее три машины влетели в автомобили, припаркованные у тротуара.
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- 30 апрель 2024, 16:30
Продолжающиеся репрессии против журналистов и активистов в Азербайджане достигли вчера нового пика после задержания председателя Центра мониторинга выборов и демократического образования Анара Мамедли по обвинению в контрабанде. Этот арест является частью более широкой схемы, в рамках которой за последние месяцы по аналогичным обвинениям были задержаны около 20 журналистов и общественных активистов. Эти лица и их сторонники оспаривают обвинения, связывая их со своей профессиональной деятельностью и заявляя о политических мотивах.
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- 30 апрель 2024, 12:37
4-5 мая 2024 года в Ичеришехер пройдёт Национальный Фестиваль Ковра.
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- 29 апрель 2024, 19:27
С наступлением жарких месяцев в сельских районах Азербайджана вновь актуализируется нерешаемая десятилетиями проблема сбора твердых бытовых отходов.
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