Продолжающиеся репрессии против журналистов и активистов в Азербайджане достигли вчера нового пика после задержания по обвинению в контрабанде председателя Центра мониторинга выборов и демократического образования Анара Мамедли. Этот задержание является частью более широкой схемы, в рамках которой за последние месяцы по аналогичным обвинениям были задержаны около 20 журналистов и общественных активистов. Эти лица и их сторонники оспаривают обвинения, связывая их со своей профессиональной деятельностью и заявляя о политических мотивах.

Пресс-секретарь посольства США Ванесса Зенджи выразила глубокую обеспокоенность продолжающимися арестами. "Мы чрезвычайно обеспокоены продолжающимися арестами представителей гражданского общества Азербайджана, в том числе, недавним арестом Анара Мамедли. Мы призываем правительство Азербайджана немедленно освободить всех тех, кто был несправедливо арестован", - заявила она, повторив мнение, широко разделяемое международными наблюдателями.

Вопрос о свободе прессы и правах человека в Азербайджане был также поднят в ходе совместной пресс-конференции в Берлине, в которой приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и канцлер Германии Олаф Шольц. Президент Алиев выступил в защиту действий своего правительства, заявив, что задержания были законными и необходимыми для соблюдения национальных законов о борьбе с незаконным иностранным финансированием СМИ. "Любая страна должна защищать свои законы, и если в расследовании замешан какой-то представитель СМИ, который незаконно получает средства из-за рубежа, это не значит, что СМИ в нашей стране несвободны", - заявил Алиев.

Эти замечания прозвучали вскоре после телефонного разговора между госсекретарем США и президентом Алиевым, в ходе которого обсуждались вопросы прав человека. Позднее пресс-служба президента Азербайджана подчеркнула приверженность Алиева обязательствам в области прав человека и проводимым демократическим реформам.

Однако реальность в Азербайджане рисует противоположную картину. Политический обозреватель Насими Мамедли рассматривает ситуацию через призму геополитического маневрирования и внутренней политики. "Да, переговоры с Западом ведутся в определенных направлениях, и есть ряд позитивных сигналов. Однако вопросы, связанные с правами и свободами человека в стране, приводят к несколько иным выводам", - отметил он. Недавний отказ Парламентской ассамблеи Совета Европы восстановить полномочиях делегации Азербайджана из-за невыполненных обязательств подчеркивает этот конфликт.

Несмотря на эти международные упреки, местные настроения остаются неоднозначными. Джейхун Мамедов, депутат Милли Меджлиса, заявил Радио Азадлыг, что меры национальной безопасности являются приоритетом, и законные расследования предполагаемых преступлений будут продолжаться независимо от давления извне. "В этом смысле в любой стране мира государство принимает меры для обеспечения своей безопасности, для расследования и выяснения определенных вопросов", - пояснил Мамедов.

Несмотря на официальные опровержения существования политзаключенных, по оценкам местных правозащитных организаций, в настоящее время в Азербайджане в заключении находятся от 250 до 300 политзаключенных, что свидетельствует о резком несоответствии между публичными заверениями правительства и реалиями на местах.