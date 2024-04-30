Суд не удовлетворил иск Хафиза Бабалы к ATV
Суд не удовлетворил иск Хафиза Бабалы к ATV
Сегодня в Сабаильском суде Баку завершилось рассмотрение иска редактора отдела «экономических новостей» агентства Turan Хафиза Бабалы против телеканала ATV.
Иск подан в связи c прозвучавшей в адрес Бабалы клеветой в новостях телеканала 28 декабря.
Истец считает, что телеканал озвучил клеветнические и оскорбительные утверждения, порочащие честь и достоинство журналиста.
В частности, ATV заявил, что «редактор информационного агентства Turan Хафиз Бабалы, установил контакты с иностранными фондами и по грантовым проектам проводил расследования и готовил статьи».
В иске журналиста сказано, что расследования Бабалы были частью его журналистской деятельности, а не заказом иностранных доноров. Кроме того, никто не предъявлял претензий по поводу опубликованных статей, а информация в этих статьях не была опровергнута ни одним административным органом и не оспорена в суде.
Бабалы требовал опровержения, опубликованных клеветнических утверждений, принесения извинений и выплаты компенсации в размере 20 000 манатов и оплаты судебных расходов.
Как сообщил Turan адвокат Расул Джафаров, представитель ATV в суде заявил, что публикация была взята из Qafqazinfo.az и телеканал не несет ответственность. Однако, по словам адвоката, ссылка ответчика на статью 77 закона о медиа, что СМИ не несет ответственность за публикацию чужой информации, не состоятельна.
Согласно указанной статье, СМИ освобождаются от ответственности в случаях публикаций официальных сообщений государственных органов, заявлений должностных лиц, депутатов, пресс-релизы государственных, частных и неправительственных организаций, партий, сообщения информационных агентств.
В данном же случае, ссылка на статью 77 неуместна, поскольку Qafqazinfo.az не информационное агентство, а Интернет-газета. Однако суд не удовлетворил иск, сказал Джафаров.
Суд не обеспечил присутствие самого Бабалы на заседании.
7 мая и 13 мая будут рассматриваться аналогичные иски против Qafqazinfo.az и газеты «Ики сахиль».
Бабалы находится под арестом по делу Abzas Media. Он отвергает предъявленное ему обвинение в контрабанде.
-
- Общество
- 30 апрель 2024 16:30
-
Политика
-
- 30 апрель 2024, 18:20
Хатаинский районный суд арестовал 30 апреля главу Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анара Мамедли на 3 месяца 28 дней. Об этом Turan сообщил его адвокат Эльмар Сулейманов.
-
- 30 апрель 2024, 18:09
Процесс поэтапного вывода российских миротворцев из Карабаха продолжается. Колонны бронетехники, спецтехники, бензовозов периодически прибывают на железнодорожную станцию Горан, что недалеко от города Гянджа. После погрузки на платформы, техника вместе с личным составом отбывает в Россию.
-
- 30 апрель 2024, 16:52
Во вторник в Бакинском суде по тяжким преступлениям профсоюзный активист Афияддин Мамедов выступил с показаниями и связал свой арест с профсоюзной деятельностью.
-
- 30 апрель 2024, 15:21
После второй Карабахской войны 2020 года в обнаруженных массовых захоронениях выявлены останки 600 человек. Об этом на брифинге во вторник заявила сотрудник Следственного управления Генпрокуратуры Азербайджана Сельджан Фамильзаде.
Написать отзыв