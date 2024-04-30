Суд не удовлетворил иск Хафиза Бабалы к ATV

Суд не удовлетворил иск Хафиза Бабалы к ATV

Сегодня в Сабаильском суде Баку завершилось рассмотрение иска редактора отдела «экономических новостей» агентства Turan Хафиза Бабалы против телеканала ATV.

Иск подан в связи c прозвучавшей в адрес Бабалы клеветой в новостях телеканала 28 декабря.

Истец считает, что телеканал озвучил клеветнические и оскорбительные утверждения, порочащие честь и достоинство журналиста.

В частности, ATV заявил, что «редактор информационного агентства Turan Хафиз Бабалы, установил контакты с иностранными фондами и по грантовым проектам проводил расследования и готовил статьи».

В иске журналиста сказано, что расследования Бабалы были частью его журналистской деятельности, а не заказом иностранных доноров. Кроме того, никто не предъявлял претензий по поводу опубликованных статей, а информация в этих статьях не была опровергнута ни одним административным органом и не оспорена в суде.

Бабалы требовал опровержения, опубликованных клеветнических утверждений, принесения извинений и выплаты компенсации в размере 20 000 манатов и оплаты судебных расходов.

Как сообщил Turan адвокат Расул Джафаров, представитель ATV в суде заявил, что публикация была взята из Qafqazinfo.az и телеканал не несет ответственность. Однако, по словам адвоката, ссылка ответчика на статью 77 закона о медиа, что СМИ не несет ответственность за публикацию чужой информации, не состоятельна.

Согласно указанной статье, СМИ освобождаются от ответственности в случаях публикаций официальных сообщений государственных органов, заявлений должностных лиц, депутатов, пресс-релизы государственных, частных и неправительственных организаций, партий, сообщения информационных агентств.

В данном же случае, ссылка на статью 77 неуместна, поскольку Qafqazinfo.az не информационное агентство, а Интернет-газета. Однако суд не удовлетворил иск, сказал Джафаров.

Суд не обеспечил присутствие самого Бабалы на заседании.

7 мая и 13 мая будут рассматриваться аналогичные иски против Qafqazinfo.az и газеты «Ики сахиль».

Бабалы находится под арестом по делу Abzas Media. Он отвергает предъявленное ему обвинение в контрабанде.