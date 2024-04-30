Афияддин Мамедов рассказал суду как его оболгали

Во вторник в Бакинском суде по тяжким преступлениям профсоюзный активист Афияддин Мамедов выступил с показаниями и связал свой арест с профсоюзной деятельностью.

Мамедов напомнил, что после акции протеста курьеров, занимающихся доставкой еды, прошедшей 1 августа 2023 года перед зданием Главного Ууправления Полиции Баку, были арестованы трое профсоюзных активистов.

Так, 4 августа арестовали Эльвина Мустафаева, а 11-го числа Айхана Исрафилова. Сам Мамедов в августе также подвергся административному аресту.

Что касается уголовного дела, то Мамедов сообщил, что 20 сентября 2023 года он вышел из дома, чтобы пойти на свадьбу. К нему подошли мужчина и женщина. Мужчина с ножом в руке взял его за шиворот. Он попытался выбить нож, но порезал руку. Неизвестный ударил его в лицо и у Мамедова из носа пошла кровь и он упал, повредив спину.

Напавший на Мамедова мужчина пытался причинить себе телесные повреждения и через две минуты появились «скорая помощь» и полиция. При этом, медики Мамедову помощь не оказали. Его увезли в 34-е отделение полиции, где потребовали «признаться» в нападении на человека. После этого на него надели наручники, дали в руки стакан и нож, а затем сняли отпечатки пальцев с этих предметов. Только после этого к нему допустили адвоката. Судебный процесс будет продолжен 13 мая.

*Мамедов был задержан 20 сентября возле своего дома, после, того, как подвергся нападению со стороны неизвестного лица. Мамедова обвинили в нанесении нападавшему ножевого ранения (статья 221.3 - хулиганство, совершенное с применением оружия) и 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК.

Позже обвинения были ужесточены – по ст. 126.2.4 (умышленное причинено тяжкого вреда здоровью общеопасным способом) и 228.4 ( незаконный оборот оружия). Ему грозит до 11 лет тюремного заключения. Правозащитники признали Мамедова политзаключенным.