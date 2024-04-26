О погоде в субботу

О погоде в субботу

27 апреля в Баку и на Абшероне будет ясная погода без осадков. Утром и вечером местами туман. Ветер юго-восточный.

По районам страны также осадки не ожидаются. В горных и предгорных районах туман. Ветер восточный,

Температура воздуха днем в низменности повысится до +32°.

В горах ночью +12+17°, днем будет +18+23°.