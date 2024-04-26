О погоде в субботу
27 апреля в Баку и на Абшероне будет ясная погода без осадков. Утром и вечером местами туман. Ветер юго-восточный.
По районам страны также осадки не ожидаются. В горных и предгорных районах туман. Ветер восточный,
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Общество
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- 26 апрель 2024, 16:03
Тест на непрерывность бизнеса в рамках проекта компании Azercell был проведен в Свободной экономической зоне «Алят» В рамках проекта «Группа антикризисного управления», реализуемого лидирующим мобильным оператором страны Azercell, в режиме реального времени был проведен тест на непрерывность бизнеса в Свободной экономической зоне «Алят». В тесте, который проводился впервые, в партнерстве с Azercell приняли участие и сотрудники Азеркосмос, а также компаний «Aztelekom» и «Baktelekom». Кризисная ситуация была создана путем имитации полной потери связи в указанном районе. В ходе антикризисных учений на место прибыли региональные технические бригады, которые приступили к работам по восстановлению связи. На первом этапе группы установили в этом районе две базовые станции мобильной связи и предоставили услуги 2G ограниченному числу абонентов, используя возможности национального спутника. Затем были восстановлены высокоскоростной интернет, сети 3G и 4G, а на территории зоны была развернута 100-мегабитная сеть Wi-Fi. Следует обратить внимание, что по сравнению с предыдущими тестами, время восстановления в этом симуляционном тесте сократилось в 2 раза. Все вышеупомянутые восстановительные работы проводились исключительно региональными командами, прошедшими специальную техническую подготовку в компании Azercell.
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- 26 апрель 2024, 16:00
Недавние события в соседней Грузии, связанные с повторным представлением законопроекта под названием "О прозрачности иностранного влияния", который ранее был отозван из-за протестов, вновь вызвали дискуссии вокруг регулирования деятельности неправительственных организаций (НПО) и иностранного финансирования в Азербайджане.
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- 26 апрель 2024, 07:08
Продолжается регистрация на M360 Eurasia 2024, которая пройдет при спонсорстве Azercell Конференция GSMA M360 Eurasia, которая пройдет в Баку с 15 по 16 мая при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и генеральном спонсорстве ООО «Azercell Telecom», будет посвящена наиболее актуальным темам формирования цифрового ландшафта в текущих условиях.
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- 25 апрель 2024, 17:42
Крупнейшая частная телекоммуникационная компания страны Bakcell объявила о запуске новой идентичности бренда. Главный исполнительный директор Bakcell Клаус Мюллер поделился этими новостями с журналистами на пресс-конференции, состоявшейся в Бакинском Конгресс-центре 25 апреля 2024 года.
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