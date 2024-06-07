О погоде в субботу

О погоде в субботу

8 июня в Баку будет переменчивая погода без осадков, однако к вечеру в ряде мест Абшерона возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем составит +28+33°, ночью будет +20+24°.

В регионах страны местами осадки, в горных местностях интенсивные. В высокогорье ожидается мокрый снег. Ночью и утром туман. Ветер восточный, порывистый.

Температура воздуха в низменности днем составит +30+35°, ночью +20+24°.

В горах ночью +10+14°, днем +15+20°.