МВД  оперативно превратило «вора» в «хулигана» (обновлено)

Расследование факта «воровства», о котором утром сообщило МВД, и которое якобы совершил запред оппозиционной партии Народного фронта Аяз Магеррамли, не подтвердилось. В полдень он был освобожден, после того, как суд оштрафовал его на 150 манатов за «мелкое хулиганство» и «неподчинение полиции».

Комментируя агентству Turan случившееся, Аяз Магеррамли рассказал, что получил заказ доставить посылку из Баку в Ширван по адресу, куда он и ранее перевозил вещи. «Когда я доставил посылку, хозяева пригласили меня за стол пообедать. Когда мы сидели за столом, в дверь постучала полиция и сказала, что поступил сигнал от соседей о воровстве. Меня забрали в полицию и там стало известно, что я оппозиционер. Оттуда я был доставлен в суд, где меня обвинили в «мелком хулиганстве» и «неподчинении полиции», и оштрафовали на 150 манатов», - рассказал запред Партии Народного Фронта.

Комментируя случившееся, МВД сообщило, что после применения «административных мер», Магеррамли был отпущен.

Так и хочется спросить: а как же воровство?

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Зампред ПНФА обвинен в воровстве и задержан

Задержан заместитель председателя Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Аяз Магеррамли.

Как сообщили в ПНФА, Магеррамли с вечера 6 июня перестал выходить на связь. Сегодня стало известно, что его задержали.

«Его обвинили в краже. Это невозможно. Он работал таксистом. Видимо, он получил заказ отвести что-то из Баку в Ширван и это хотят представить, как воровство. Власти исчерпали обвинения в наркотиках и хулигантстве и теперь придумали это», - сказали в пресс-службе ПНФА.

В свою очередь, в пресс-службе МВД на запрос Turan сообщили, что 6 июня в 23.00 на горячую линию МВД «102» поступил звонок о том, что в городе Ширван в частном доме на камеру видеозаписи попал неизвестный человек, который вошел в жилище с целью кражи.

По вызову полиции этот человек был задержан, им оказался ранее судимый Магеррамов Аяз Габиб оглу. По факту проводится расследование.

Отметим, что Магеррамли был арестован за участие в Карабахской акции 15 июля 2020 г. , когда 50 тысяч человек вышли на улицы с требованием освобождения оккупированных территорий. Впоследствии он, как и все фигуранты этого дела, получил условное наказание.