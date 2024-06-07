Зампред ПНФА обвинен в воровстве и задержан
МВД оперативно превратило «вора» в «хулигана» (обновлено)
Расследование факта «воровства», о котором утром сообщило МВД, и которое якобы совершил запред оппозиционной партии Народного фронта Аяз Магеррамли, не подтвердилось. В полдень он был освобожден, после того, как суд оштрафовал его на 150 манатов за «мелкое хулиганство» и «неподчинение полиции».
Комментируя агентству Turan случившееся, Аяз Магеррамли рассказал, что получил заказ доставить посылку из Баку в Ширван по адресу, куда он и ранее перевозил вещи. «Когда я доставил посылку, хозяева пригласили меня за стол пообедать. Когда мы сидели за столом, в дверь постучала полиция и сказала, что поступил сигнал от соседей о воровстве. Меня забрали в полицию и там стало известно, что я оппозиционер. Оттуда я был доставлен в суд, где меня обвинили в «мелком хулиганстве» и «неподчинении полиции», и оштрафовали на 150 манатов», - рассказал запред Партии Народного Фронта.
Комментируя случившееся, МВД сообщило, что после применения «административных мер», Магеррамли был отпущен.
Так и хочется спросить: а как же воровство?
* * *
Зампред ПНФА обвинен в воровстве и задержан
Задержан заместитель председателя Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Аяз Магеррамли.
Как сообщили в ПНФА, Магеррамли с вечера 6 июня перестал выходить на связь. Сегодня стало известно, что его задержали.
«Его обвинили в краже. Это невозможно. Он работал таксистом. Видимо, он получил заказ отвести что-то из Баку в Ширван и это хотят представить, как воровство. Власти исчерпали обвинения в наркотиках и хулигантстве и теперь придумали это», - сказали в пресс-службе ПНФА.
В свою очередь, в пресс-службе МВД на запрос Turan сообщили, что 6 июня в 23.00 на горячую линию МВД «102» поступил звонок о том, что в городе Ширван в частном доме на камеру видеозаписи попал неизвестный человек, который вошел в жилище с целью кражи.
По вызову полиции этот человек был задержан, им оказался ранее судимый Магеррамов Аяз Габиб оглу. По факту проводится расследование.
Отметим, что Магеррамли был арестован за участие в Карабахской акции 15 июля 2020 г. , когда 50 тысяч человек вышли на улицы с требованием освобождения оккупированных территорий. Впоследствии он, как и все фигуранты этого дела, получил условное наказание.
Политика
-
- 7 июнь 2024, 21:09
7 июня глава государства Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Египет.
-
- 7 июнь 2024, 17:13
В Бакинском суде по тяжким преступлениям в пятницу продолжился процесс над общественным активистом Бахтияром Гаджиевым. Были заслушаны двое свидетелей.
-
- 7 июнь 2024, 15:31
Суд в городе Ширване приговорил гражданина Чехии Бачу Даниэла Владимира к 1,5 годам лишения свободы, признав виновным по ст. 318.1 (незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджана.
-
7 июня военная делегация Казахстана во главе с министром обороны Русланом Жаксылыковым прибыла в Азербайджан с официальным визитом.
Написать отзыв