Министры обороны  Азербайджана и Казахстана обсудили проведение совместных военных учений

7 июня военная делегация Казахстана во главе с министром обороны Русланом Жаксылыковым прибыла в Азербайджан с официальным визитом.

Принимая делегацию в Министерстве обороны Азербайджана, глава ведомства Закир Гасанов сказал о важности сотрудничества двух стран в военно-технической, военно-образовательной и других областях.

В ходе переговоров стороны отметили важность проведения совместных учений «в целях дальнейшего повышения профессионализма военнослужащих обеих стран». Также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющих взаимный интерес.

В заключение между министры подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.