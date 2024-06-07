Министры обороны Азербайджана и Казахстана обсудили проведение совместных военных учений
Министры обороны Азербайджана и Казахстана обсудили проведение совместных военных учений
7 июня военная делегация Казахстана во главе с министром обороны Русланом Жаксылыковым прибыла в Азербайджан с официальным визитом.
Принимая делегацию в Министерстве обороны Азербайджана, глава ведомства Закир Гасанов сказал о важности сотрудничества двух стран в военно-технической, военно-образовательной и других областях.
В ходе переговоров стороны отметили важность проведения совместных учений «в целях дальнейшего повышения профессионализма военнослужащих обеих стран». Также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющих взаимный интерес.
В заключение между министры подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.
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