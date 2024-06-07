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(3 часа назад)
Министры обороны  Азербайджана и Казахстана обсудили проведение совместных военных учений

Министры обороны  Азербайджана и Казахстана обсудили проведение совместных военных учений

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Министры обороны  Азербайджана и Казахстана обсудили проведение совместных военных учений

7 июня военная делегация Казахстана во главе с министром обороны Русланом Жаксылыковым прибыла в Азербайджан с официальным визитом.

Принимая делегацию в  Министерстве обороны Азербайджана, глава ведомства Закир Гасанов сказал о важности сотрудничества двух стран в военно-технической, военно-образовательной и других областях.

В ходе переговоров стороны отметили  важность проведения совместных учений «в целях дальнейшего повышения профессионализма военнослужащих обеих стран». Также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющих взаимный интерес.

В заключение между министры подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

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