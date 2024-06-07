Мониторинг воды выявил непригодные для купания пляжи страны
Анализ вод выявил непригодные для купания пляжи страны
Центр гигиены и эпидимиологии совместно с Минэкологией провели мониторинг вод на каспийском берегу Азербайджана в кануне пляжного сезона.
Лабораторный анализ воды показал, что физико-химические и бактереологические показатели воды на бакинских пляжах: Бузовна, Зугулба, Мардакян, Шувелян, Новханы, Горадил, Нардаран, Бильгях и Пиршаги находятся в пределах нормы.
При этом показатели на южном берегу Абшерона - Шыхов, Приморск, на восточном берегу - Говсан и Тюркан, а также на берегу города Сумгайыт, северных поселков Ялама, Набран, Истису, Сеидли и в южной части моря - на пляжах Лянкярана и Астары показал интенсивное загрязнение морской воды сточными водами. Кроме того, уровень бактериологического загрязнения не соответствуют норме. По этой причине, купание на указанных пляжах временно не рекомендуется.
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