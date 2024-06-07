  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear240 C
  • Суббота, 8 июнь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 часа назад)
Мониторинг воды выявил непригодные для купания пляжи страны

Мониторинг воды выявил непригодные для купания пляжи страны

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Анализ вод выявил непригодные для купания пляжи страны

Центр гигиены и эпидимиологии совместно с Минэкологией провели мониторинг вод на каспийском берегу Азербайджана в кануне пляжного сезона.

Лабораторный анализ воды показал, что физико-химические и бактереологические показатели воды на бакинских пляжах: Бузовна, Зугулба, Мардакян, Шувелян, Новханы, Горадил, Нардаран, Бильгях и Пиршаги находятся в пределах нормы.

При этом показатели на южном берегу Абшерона - Шыхов, Приморск, на восточном берегу - Говсан и Тюркан, а также на берегу города Сумгайыт, северных поселков  Ялама, Набран, Истису, Сеидли и в южной части моря - на пляжах Лянкярана и Астары показал интенсивное загрязнение морской воды сточными водами. Кроме того, уровень бактериологического загрязнения не соответствуют норме. По этой причине, купание на указанных пляжах временно не рекомендуется.

Написать отзыв

Общество

  • Azercell представил AiCell на Бакинском Форуме искусственного интеллекта Общество
    • 7 июнь 2024, 17:49

    Azercell представил AiCell на Бакинском Форуме искусственного интеллекта

    На Бакинском Форуме искусственного интеллекта, собравшем на своей площадке лидеров мнений и экспертов отрасли, активно обсуждался потенциал новых технологий в вопросах цифровой трансформации. Участники форума ознакомились с презентациями, посвященными новейшим трендам в области искусственного интеллекта, его текущим уровнем развития и перспективными областями, а также приняли участие в панельных дискуссиях и интерактивных семинарах.

    Читать далее
  • Трое жителей Загатал заразились сибирской язвой Общество
    • 7 июнь 2024, 17:45

    Трое жителей Загатал заразились сибирской язвой

    Трое жителей села Фалдарлы Загатальского района были госпитализированы в Клинический медицинский центр Баку с диагнозом «сибирская язва».  Об этом Turan сообщили в отделе общественных связей медучреждения.

    Читать далее
  • О погоде в субботу Общество
    • 7 июнь 2024, 13:58

    О погоде в субботу

    8 июня в Баку будет переменчивая погода без осадков, однако к вечеру в ряде мест Апшерона возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем составит +28+33 градуса, ночью будет +20+24.

    Читать далее
  • Азербайджан рассматривает возможность создания института по обогащению языков в условиях вызовов глобализации Общество
    • 7 июнь 2024, 06:33

    Азербайджан рассматривает возможность создания института по обогащению языков в условиях вызовов глобализации

    В официальном обращении к президенту Ильхаму Алиеву видные азербайджанские лингвисты и защитники культуры призвали к созданию специального учреждения для надзора за обогащением и регулированием азербайджанского языка. Это предложение было выдвинуто на фоне опасений по поводу растущего притока иностранных терминов в связи с глобализацией и техническим прогрессом, что угрожает чистоте и целостности национального языка.

    Читать далее

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей