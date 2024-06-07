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(3 часа назад)
Гражданин Чехии осужден на  1,5 года за незаконный переход границы

Гражданин Чехии осужден на  1,5 года за незаконный переход границы

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Гражданин Чехии осужден на  1,5 года за незаконный переход границы

Суд в городе Ширван приговорил гражданина Чехии Бачу Даниэла Владимира к 1,5 годам лишения свободы,  признав виновным по ст. 318.1 (незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджана.

В начале февраля СМИ сообщили о задержании гражданина Чехии, который проник на территорию Азербайджана со стороны Армении.  

Медиа обратили внимание на то обстоятельство, что чешскому гражданину удалось пройти через заминированную армянской стороной территорию. В связи с этим, высказывались предположения, что чех  был членом наблюдательной миссии Евросоюза и пытался проникнуть в Азербайджан с целью шпионажа. В итоге он  был осужден за нарушение границы.

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