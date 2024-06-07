Гражданин Чехии осужден на 1,5 года за незаконный переход границы
Гражданин Чехии осужден на 1,5 года за незаконный переход границы
Суд в городе Ширван приговорил гражданина Чехии Бачу Даниэла Владимира к 1,5 годам лишения свободы, признав виновным по ст. 318.1 (незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджана.
В начале февраля СМИ сообщили о задержании гражданина Чехии, который проник на территорию Азербайджана со стороны Армении.
Медиа обратили внимание на то обстоятельство, что чешскому гражданину удалось пройти через заминированную армянской стороной территорию. В связи с этим, высказывались предположения, что чех был членом наблюдательной миссии Евросоюза и пытался проникнуть в Азербайджан с целью шпионажа. В итоге он был осужден за нарушение границы.
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