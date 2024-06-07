Причины 27-летнего затягивания членства во Всемирной торговой организации...

6 июня 2024 года Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой, чтобы обсудить потенциальное сотрудничество между Азербайджаном и международной торговой организацией. Эта встреча на высоком уровне сопровождалась аналогичной дискуссией между министром экономики Микаилом Джаббаровым и Оконджо-Ивеалой. Позже Джаббаров отметил в социальных сетях, что на переговорах обсуждались продолжающиеся усилия Азербайджана по диверсификации экономики, расширению торговых отношений и привлечению инвестиций.

Азербайджан впервые объявил о своем намерении вступить в ВТО в 1997 году. Однако, несмотря на длительные переговоры, членство оставалось неопределенным в течение 27 лет. В интервью 2019 года президент Алиев назвал продолжающиеся переговоры с Европейским союзом (ЕС) одним из факторов задержки. Он выделил вопросы, связанные с торговлей, как важный спорный момент, отметив, что для вступления Азербайджана в ВТО было неподходящее время из-за его сильной зависимости от экспорта нефти и газа.

Алиев подчеркнул необходимость развития ненефтяного сектора и защиты внутреннего рынка. "Если мы сейчас станем членами Всемирной торговой организации, наши производители, в том числе в промышленном и сельскохозяйственном секторах, могут столкнуться со значительными проблемами. Большой приток импортной продукции может нанести ущерб местному производству", - заявил он.

Член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, профессор Руфат Гулиев в интервью Turan поддержал это мнение, отметив, что вступление в ВТО требует подписания около 40 документов. Эти соглашения могут открыть рынок для дешевых иностранных товаров, что потенциально окажет давление на отечественную промышленность. Гулиев подчеркнул, что, хотя членство в ВТО дает такие преимущества, как расширение экспортных возможностей и улучшение торговых стандартов, необходимо тщательно управлять рисками.

Экономист Тогрул Валиев высказал иную точку зрения. В интервью Радио Азалыг он предположил, что затянувшиеся дискуссии и задержки указывают на отсутствие политической воли для вступления в ВТО. Валиев утверждал, что нежелание правительства продиктовано опасениями, что вступление в ВТО потребует снижения таможенных пошлин и открытия рынка, что может нанести ущерб местной экономике. "Если мы станем членом, импортные товары станут намного дешевле, а местный рынок, который и без того испытывает трудности, пострадает", - сказал он.

Велиев отметил, что экономика Азербайджана в значительной степени зависит от продажи нефти и газа, что не требует членства в ВТО. "Если бы наша экономика не зависела от нефти и газа, мы, вероятно, уже давно вступили бы в ВТО", - добавил он.

В то время как Азербайджан продолжает взвешивать преимущества и риски членства в ВТО, руководство страны сохраняет осторожность. Правительство сосредоточено на укреплении внутреннего рынка и подготовке экономики к потенциальному членству. Этот осторожный подход отражает более широкую стратегию, направленную на то, чтобы преимущества вступления в ВТО перевешивали потенциальные недостатки.