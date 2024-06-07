На процессе по делу Бахтияра Гаджиева заслушаны  свидетели

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в пятницу продолжился процесс по делу общественного активиста Бахтиярам Гаджиева. Были заслушаны двое свидетелей.

Один из них - преподаватель Азербайджанского Экономического Университета сообщила, что преподавала на языковых курсах, открытых Гаджиевым и работала по принципу 50 на 50 (плата делилась поровну между администрацией курсов и преподавателем).

Заработок свидетеля составлял 200 манатов в месяц и она получала деньги от офиса менеджера, с Гаджиевым у нее финансовых контактов не было.

Другой свидетель - Шалала Алиханова сообщила, что была знакома с Гаджиевым, но не участвовала в его проектах. Иногда она загружала видео в социальные сети с мероприятий Гаджиева, но делала это безвозмездно.

На суде были оглашены показания Алихановой следствию, что она загружала видео за 100-120 манатов. Однако свидетель сказала, что ее показания в материалах дела искажены.

Сам Бахтияр Гаджиев выступил с тремя ходатайствами: прекратить уголовное производство; в случае если ходатайство удовлетворено не будет, перевести его под домашний арест и участить судебные заседания.

Судья отклонил первые два ходатайства, а относительно третьего сказал, что пока у него плотный график работы, и как только он разгрузится, то заседания можно будет проводить чаще, чем раз в неделю.

На суд в очередной раз не явилась потерпевшая Ульвия Мурадова. В связи с этим суд постановил обеспечить ее принудительный привод. Также не явились еще два свидетеля.

Было объявлено, что суд обратился в Пенитенциарную службу и СИЗО в связи с ходатайством Гаджиева обеспечить ему обследование в частной клинике.

Следующее заседание суда назначено на 21 июня.

*Гаджиев был задержан 9 декабря 2022 г.по делу, возбужденному на основании жалобы журналистки Ульвии Аловлу. Сначала он был обвинен по ст. 221 («хулиганство») и 289 («неуважение к суду») УК.

В июле 2023 года ему предъявили обвинения по ст. 192 ( «незаконное предпринимательство»), 193-1 («легализация доходов, полученных преступным путем») и 206 ( контрабанда) УК.

7 ноября 2023 г. появилось обвинение по ст. 213.1 УК (уклонение от уплаты налогов, страховых платежей по безработице, обязательному медицинскому и социальному страхованию).

Гаджиев отвергает все обвинения и заявляет, что его преследуют за критику властей, и призывы ввести международные санкции против азербайджанских чиновников и силовиков, причастных к репрессиям. Правозащитники признали его политзаключенным.