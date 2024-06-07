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(3 часа назад)
Трое жителей Загатал заразились сибирской язвой

Трое жителей Загатал заразились сибирской язвой

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Трое жителей Загатал заразились сибирской язвой

Трое жителей села Фалдарлы Загатальского района были госпитализированы в Клинический медицинский центр Баку с диагнозом «сибирская язва».  Об этом Turan сообщили в отделе общественных связей медучреждения.

Пациенты помещены в отделение инфекционных заболеваний. У одного из них сибирская язва была подтверждена и лечение продолжается в соответствии с медицинским протоколом.

У двух других взяты образцы для лабораторных исследований в Центре контроля за особо опасными инфекциями.

Состояние всех троих оценивается как средней тяжести.

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