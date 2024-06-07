Трое жителей Загатал заразились сибирской язвой

Трое жителей села Фалдарлы Загатальского района были госпитализированы в Клинический медицинский центр Баку с диагнозом «сибирская язва». Об этом Turan сообщили в отделе общественных связей медучреждения.

Пациенты помещены в отделение инфекционных заболеваний. У одного из них сибирская язва была подтверждена и лечение продолжается в соответствии с медицинским протоколом.

У двух других взяты образцы для лабораторных исследований в Центре контроля за особо опасными инфекциями.

Состояние всех троих оценивается как средней тяжести.