Трое жителей Загатал заразились сибирской язвой
Трое жителей Загатал заразились сибирской язвой
Трое жителей села Фалдарлы Загатальского района были госпитализированы в Клинический медицинский центр Баку с диагнозом «сибирская язва». Об этом Turan сообщили в отделе общественных связей медучреждения.
Пациенты помещены в отделение инфекционных заболеваний. У одного из них сибирская язва была подтверждена и лечение продолжается в соответствии с медицинским протоколом.
У двух других взяты образцы для лабораторных исследований в Центре контроля за особо опасными инфекциями.
Состояние всех троих оценивается как средней тяжести.
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