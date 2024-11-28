Обещанный синоптика дождь так и не пошел

Обещанный синоптика дождь так и не пошел

Синоптики Национального центра гидрометрологии третий день подряд обещают дожди в столице и на Апшероне, который никак не пойдет. На 29 ноября также прогнозируется дождь, причем интенсивный.

Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью + 7+9°, днем +9+11°. Влажность 80-85%.

По стране дожди прогнозируются в восточном регионе. В горных местностях снег. Ветер западный.

В низменности ночью + 2+7°, днем +8+12°. В горах ночью до - 8° мороза, днем - 3 +2°.