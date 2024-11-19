Погода 20 ноября

В среду в столице будет переменчивая погода. Утром и вечером возможен небольшой дождь.

Ветер северо-западный, который перейдет в северо-восточный.

Температура воздуха ночью +9+11°, днем будет +12+15°. Влажность днем и ночью 70-80%.

По стране утром и вечером местами осадки. В горах снег. Ветер восточный. Температура воздуха в низменности ночью +2+7°, днем +13+18°. В горах ночью до - 3° мороза, днем +3+8°.