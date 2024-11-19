Погода 20 ноября
В среду в столице будет переменчивая погода. Утром и вечером возможен небольшой дождь.
Ветер северо-западный, который перейдет в северо-восточный.
Температура воздуха ночью +9+11°, днем будет +12+15°. Влажность днем и ночью 70-80%.
По стране утром и вечером местами осадки. В горах снег. Ветер восточный. Температура воздуха в низменности ночью +2+7°, днем +13+18°. В горах ночью до - 3° мороза, днем +3+8°.
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- Политика
- 19 ноябрь 2024 15:24
Общество
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- 18 ноябрь 2024, 16:16
После 29-й сессии Конференции сторон (КС29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата, состоявшейся в Баку (11-22 ноября), ожидается объявление даты муниципальных выборов в Азербайджане. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов недавно заявил, что муниципальные выборы состоятся после 25 января.
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- 18 ноябрь 2024, 14:20
Во вторник в Баку сохранится пасмурная погода, утром и вечером пойдет дождь, местами интенсивный. Ветер юго-западный, который вечером перейдет в северо-западный.
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- 16 ноябрь 2024, 13:30
В воскресенье, 17 ноября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром в некоторых местах временами пройдут дожди. Утром в некоторых местах полуострова кратковременно осадки будут носить ливневой характер. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем ослабнет.
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- 16 ноябрь 2024, 12:51
В Баку резко выросла заболеваемость раком щитовидной железы, причем врач-эндокринолог Садиг Бабиров констатирует большое количество таких патологий у детей.
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