Эмин Ибрагимов
Срок ареста бывшего дипломата Эмина Ибрагимова продлен еще на 2 месяца
Низаминский районный суд Баку сегодня продлил еще на 2 месяца срок предварительного заключения бывшего дипломата Эмина Ибрагимова, сообщил Turan его адвокат Агыль Лаидж.
Защита считает решение суда необоснованным. По словам адвоката, следственных действий с Ибрагимовым не проводилось. Не было очной ставки даже с лицом, которому бывший дипломат якобы нанес ножевое ранение.
Сам Ибрагимов в суде сказал, что не ожидает справедливости от правовой системы, при которой экспертиза «обнаружила» отпечатки его пальцев на ноже, который он никогда не видел.
Защита подаст апелляцию на решение о продлении срока ареста Ибрагимова.
*Эмин Ибрагимов был задержан 22 июля. Ему предъявлены обвинения по статьям 126.2.4 (умышленное нанесение тяжкого ущерба здоровью из хулиганских побуждений) и 221 (хулиганство) УК Азербайджана. По этим статьям ему грозит до 11 лет лишения свободы.
24 июля суд арестовал его на 4 месяца. В знак протеста Ибрагимов объявил голодовку. Он убежден, что истинная причина ареста - критика властей.
Эмин Ибрагимов в прошлом служил в системе МИД Азербайджана. В 2012-2016 гг. был вторым секретарем посольства Азербайджана в США, в 2016-2020 гг. — временным поверенным в делах Азербайджана в Уругвае. Позже он ушел с дипломатической службы из-за несогласия с политикой правительства.
После этого он критиковал власти в социальных сетях.
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