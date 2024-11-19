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(7 часов назад)
“Репортеры без границ” осудили насилие против журналисток Abzas Media в  Бакинском СИЗО

“Репортеры без границ” осудили насилие против журналисток Abzas Media в  Бакинском СИЗО

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

“Репортеры без границ” осудили насилие против журналисток Abzas Media в  Бакинском СИЗО

Организация в защиту прессы «Репортеры без границ» осудила факты насилия против содержащихся в Бакинском СИЗО журналистов издания Abzas Medai

“РБГ осуждают  жестокое обращение с журналистами Abzas Media - Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламовой и Эльнарой Гасымовой. Они пригрозили объявить голодовку, если давление на них в СИЗО не прекратится. Журналисты должны быть освобождены», - говорится в сообщении РБГ на их аккаунте на платформе X.

Напомним, что накануе, содержащиеся в заключении журналисты, сообщении о давлении и насилии на них со стороны администрации Следственного изолятора.

* Напомним, что 6 сотрудников издания Abzas Media были арестованы в ноябре 2023 года по надуманному обвинения в контрабанде валюты.

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