Сценарии, ожидающие азербайджанский манат в ближайшие годы
18 ноября в ходе обсуждения в Милли Меджлисе бюджетного пакета на предстоящий год глава Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов заявил, что обменный курс маната в ближайшие годы останется стабильным.
«Мы не намерены переходить на плавающий (свободный) обменный курс в следующем году или через год. Как вы видите, в бюджете этого года и среднесрочных расходах прогнозируется обменный курс в 1,7 маната за доллар. Мы также считаем режим фиксированного обменного курса благоприятным для обеспечения макроэкономической стабильности в среднесрочной перспективе», - сказал Казымов.
С марта 2017 года курс маната остается неизменным: 1 доллар США равен 1,70 маната.
Сможет ли правительство придерживаться своих прогнозов?
Экономист Рашад Гасанов сказал радиостанции «Азадлыг», что политика фиксированного обменного курса необязательно означает, что курс останется точно на уровне 1,70: «Завтра может быть принято решение и курс изменится, но он все равно будет фиксированным. То есть фиксированный валютный курс – это не уровень валютного курса, а тип политики формирования курса».
В 2015 году Азербайджан пережил последовательные девальвации, которые вдвое снизили стоимость маната. Хотя в последующие годы произошло дальнейшее обесценивание, обменный курс оставался неизменным на протяжении более семи лет.
Гасанов подчеркнул, что переход к плавающему обменному курсу требует конкурентной экономической среды и снижения зависимости от ресурсов: «В настоящее время 85–90% экспорта формируется за счет доходов от нефти и газа. Структурно доходы от ресурсов и энергии также доминируют в ненефтегазовом экспорте. В таких условиях плавающий обменный курс может привести к значительной волатильности рынка в Азербайджане. Если цены на нефть упадут, люди могут запаниковать и броситься скупать доллары; если цены на нефть вырастут, они могут массово их продавать».
Экономист также отметил, что за последние 30 лет ни граждане, ни правительство, ни предприятия не приобрели навыков работы в режиме свободного обменного курса.
«Плавающий обменный курс имеет потенциальные преимущества в плане повышения экономической конкурентоспособности и предоставления возможности местным товарам продаваться на внешних рынках на выгодных условиях. Однако, с другой стороны, он может повлиять на динамику инфляции. Сегодня фиксированный обменный курс является единственным значимым инструментом правительства для контроля инфляции», — заключил Гасанов.
Экономика
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