Возрожденная советская традиция: Азербайджан поощряет переработку отходов с помощью саженцев деревьев

В попытке бороться с бытовыми отходами и повышать уровень экологической сознательности Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обращается к знакомой советской традиции: переработке стекла и бытовых отходов. Однако на этот раз наградой станут в буквальном смысле этого слова не мелочь, а более экологичное будущее.

21 ноября в 14:00 Министерство запустит свою первую кампанию «Обменяй мусор на саженцы». Мероприятие пройдет перед супермаркетом Bravo около станции метро Koroğlu, предлагая гражданам экологически чистый стимул утилизировать свои отходы ответственно. Участники могут обменять 35 литров пустых пластиковых бутылок, 5 литров стеклянных бутылок или десять использованных батареек на бесплатный саженец, который они смогут посадить в любом месте по своему выбору.

Инициатива, совместно организованная Министерством экологии и сетью супермаркетов Bravo, является частью более широких усилий по привитию привычек сортировки отходов и их правильной утилизации среди азербайджанцев. На веб-сайте министерства отмечается, что мероприятие направлено на информирование общественности о преимуществах переработки, обеспечивая при этом ощутимое вознаграждение, которое способствует восстановлению окружающей среды.

Кампания перекликается с практикой, знакомой многим пожилым азербайджанцам, которые помнят, как переработка отходов была неотъемлемой частью повседневной жизни в советское время. Тогда семьи регулярно возвращали пустые стеклянные бутылки в магазины, получая взамен небольшую, но значимую сумму — 10 копеек за пол-литровую бутылку (стоимость вафельного стаканчика мороженного или полкило белого хлеба), вклад, который пополнял многие семейные бюджеты.

Перенесемся в сегодняшний день, и экономика переработки в Азербайджане изменилась. Попытки внедрить современные системы переработки, такие как автоматизированные «автоматы для обратной продажи», в значительной степени провалились. Эти автоматы, которые принимают бутылки и выдают небольшие денежные вознаграждения, были установлены в крупных супермаркетах по всему Баку, но вскоре пришли в негодность или не смогли предложить достаточно значительные суммы, чтобы стимулировать широкое использование.

Некоторые небольшие пригородные магазины и продавцы по-прежнему принимают стеклянные банки, предлагая символические 10 копеек за штуку. Однако с инфляцией и ростом цен покупательная способность этих копеек меркнет по сравнению с их стоимостью в советские времена, что делает эту практику менее привлекательной для современных потребителей.

Инициатива министерства «Саженцы за мусор» направлена ​​на то, чтобы вдохнуть новую жизнь в переработку, объединив ее с делом, которое резонирует с экологическими устремлениями Азербайджана. Помимо уборки улиц и общественных мест, кампания соответствует национальным целям расширения зеленых зон и смягчения последствий изменения климата.

Организаторы надеются, что видимая награда в виде саженца — символа роста и устойчивости — вдохновит граждан переосмыслить свое отношение к отходам. «Речь идет не только о переработке; речь идет о развитии культуры ответственности и заботы об окружающей среде», — сказал представитель министерства.

Хотя инициатива привлекла общественный интерес, ее успех будет зависеть от логистического исполнения и постоянного участия сообщества. Прошлые попытки внедрить систематическую переработку столкнулись с препятствиями, включая общественный скептицизм и отсутствие инфраструктуры.