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(7 часов назад)
Обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном

Обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном

Первый замминистра обороны Азербайджана,  начальник Генерального штаба Керим Велиев находится в Пакистане для в оборонной выставке и семинаре «IDEAS 2024».

В рамках визита Велиев встретился с генеральным директором Департамента стратегических планов Пакистана Юсуфом Джамалом, сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана.

В ходе переговоров  были обсуждены вопросы сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

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