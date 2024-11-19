Обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном

«Война уничтожила более 3 миллионов гектаров леса в Украине. У нас каждый день возникают лесные пожары, загрязняются наши водные и земельные ресурсы». Об этом 19 ноября заявила министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук на пресс-конференции в украинском павильоне климатической конференции конвенции COP29 в Баку. "Если мы хотим достичь глобальной климатической цели, нам необходимо решить ситуацию в Украине", - сказала она.