Погода 5 ноября

Во вторник в столице во второй половине дня ожидаются осадки. Ветер юго-восточный, которой во второй половине дня перейдет в сильный северо-западный.

Температура воздуха ночью составит +6+9°, днем +11+14°. Влажность ночью и днем составит 70-80%.

По регионам страны в ряде мест пройдут дожди, а в горных районах выпадет снег. Ветер западный, порывистый.

В низменности ночью будет +5+8°, днем +13+18°. В горах ночью 0 - 3° мороза, днем от – 3 до +2°.