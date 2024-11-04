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(28 минут назад)
Погода 5 ноября
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода 5 ноября

Во вторник в столице во второй половине дня ожидаются осадки. Ветер юго-восточный, которой во второй половине дня перейдет в сильный северо-западный.

Температура воздуха ночью составит +6+9°, днем +11+14°. Влажность ночью и днем составит 70-80%.

По регионам страны в ряде мест пройдут дожди, а в горных районах выпадет снег. Ветер западный, порывистый.

В низменности ночью будет  +5+8°, днем +13+18°. В горах ночью 0 - 3° мороза, днем от – 3 до +2°.

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