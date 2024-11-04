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(3 минуты назад)
Назначены глава исполнительной власти города Нахчыван и ректор ТУ
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Назначены глава исполнительной власти города Нахчыван и ректор ТУ

Распоряжением главы государства Ильхама Алиева  Джаббар Мусаев назначен главой Исполнительной власти города Нахчыван.

Другим распоряжением Алиев назначил Яшара Омарова ректором Технологического университета.

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