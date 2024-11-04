Назначены глава исполнительной власти города Нахчыван и ректор ТУ

Основная идея последней редакции мирного соглашения, переданного на днях Баку, заключается в упрощении процедур при разблокировании коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. Об этом 5 ноября заявил журналистам замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.