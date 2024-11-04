Глобальные аналитические центры соберутся в Баку для обсуждения мер по борьбе с изменением климата и финансирования
Баку примет 16 ноября международный форум аналитических центров, посвященный действиям по борьбе с изменением климата, финансированию и инновациям в зеленой экономике. Организатором мероприятия выступит Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (CAERC) в сотрудничестве с Азиатским банком развития (АБР), Институтом АБР и Институтом Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC). Ожидается, что мероприятие привлечет ведущие мировые умы для решения насущных экологических проблем.
Форум под названием «Глобальная зеленая экономика: климатические действия, финансирование и инновации» соберет представителей некоторых из самых влиятельных аналитических центров мира, высокопоставленных правительственных чиновников, ученых-исследователей, парламентариев, заинтересованных лиц из частного сектора и НПО. По данным CAERC, мероприятие направлено на содействие содержательному диалогу и усиление поддержки реализации Парижского соглашения посредством сотрудничества и инноваций.
Для обсуждения будет создана двухсекционная повестка дня. Первая панель, «Глобальные пути к устойчивости: смягчение, адаптация и энергетический переход», сосредоточится на стратегиях управления и снижения климатических рисков. Участники дискуссии рассмотрят пути устойчивого развития, подчеркивая важность адаптации и критически важного энергетического перехода, необходимого для сокращения выбросов углерода. Вторая панель, «Зеленое финансирование для глобальной устойчивости к изменению климата: стратегии и инновации», рассмотрит финансовые механизмы, необходимые для создания устойчивости к изменению климата, подчеркивая инновационные решения, необходимые для эффективной мобилизации и распределения ресурсов.
Организовывая этот форум, Азербайджан надеется повысить свои глобальные позиции в вопросах климата и окружающей среды, подчеркнув свою приверженность зеленой повестке дня в преддверии COP29. Ожидается, что это мероприятие усилит роль Азербайджана в международной сети аналитических центров, укрепив его позицию регионального лидера в области устойчивого развития и климатического финансирования инициатив.
Форум будет работать в гибридном формате из административного штаба CAERC, что позволит международным участникам присоединиться к нему виртуально, зарегистрировавшись онлайн на globalthinktanksforum.ereforms.org .
Ожидается, что форум, в повестку дня которого включены как глобальные, так и региональные вопросы, предоставит практические идеи, которые могут проложить путь для преобразующих проектов по всей Центральной Азии и за ее пределами.
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