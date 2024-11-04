Мишель Форс
Спецдокладчик ООН призвал немедленно освободить Анара Мамедли
Спецдокладчик ООН по вопросам защиты окружающей среды Мишель Форст призвал немедленному и безоговорочному освобождению в Азербайджане директора Центра мониторинга выборов и демократического образования Анара Мамедли.
В своем заявлении Мишель Форст выразил серьезное беспокойство плохим отношением к находящемуся под арестом правозащитнику Анару Мамедли и давлением на других представителей гражданского общества в наканун COP29 в Баку.
«Я призываю правительство Азербайджана обеспечить немедленное освобождение господина Мамедли из-под предварительного следствия».
Спецдокладчик ООН также призывает правительство Азербайджана немедленно снять все обвинения с Анара Мамедли и предоставить полную компенсацию за материальный и нематериальный ущерб, причиненный незаконным арестом и отсутствием возможности получить необходимую медицинскую помощь.
"24 октября я написал письмо правительству Азербайджана и попросил навестить господина Мамедли в тюрьме. Азербайджан пока не ответил на мой запрос. Я срочно повторяю свою просьбу к правительству Азербайджана. Должна быть возможность посетить г-на Мамедли в тюрьме. Я надеюсь на готовность Азербайджана сотрудничать со мной и помочь посетить господина Мамедли, о чем я просил", - отметил Фрост.
В заключении Мишель Форст призывает Азербайджан твердо соблюдать свои обязательства по статье 3 (8) Орхусской конвенции об участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию.
*Анар Мамедли был задержан 29 апреля, а 30 апреля обвинен по статье 206.3.2 УК (контрабанда - совершенная группой лиц по предварительному сговору).
Ряд международных организаций, а также Госдепартамент США призвали правительство Азербайджана немедленно освободить Мамедли и других арестованных.
Анар Мамедли является главой НПО в области избирательного права и автором критических отчетов о выборах.
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