Погода в четверг
19 сентября в столице будет пасмурно, к вечеру возможен дождь. Ветер северо-восточный.
Температура воздуха днем составит +22+26°, ночью +16+19°.
Влажность ночью 70-75%, днем - 40-45%.
По регионам страны ожидаются осадки с грозами, местами интенсивные. В высокогорье выпадет снег.
Утром и вечером в горных районах туман. Ветер восточный.
В низменности днем +23+27°. В горах ночью +5+9°, днем +10+15°.
Общество
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Европейский свободный альянс группы зеленых в Европейском парламенте официально выдвинул азербайджанского ученого и антикоррупционного активиста Губада Ибадоглу на престижную премию имени Сахарова за свободу мысли 2024 года. Эта номинация подчеркивает растущую международную обеспокоенность по поводу подавления инакомыслия в Азербайджане, особенно в горнодобывающем секторе.
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- 18 сентябрь 2024, 13:45
Кабинет министров принял решение о перестановке рабочих и выходных дней в ноябре. 12 (вторник) и 13 (среда) ноября станут выходными, а субботние дни 16 и 23 ноября станут рабочими.
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16 сентября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представила протоколы внеочередных парламентских выборов в Конституционный суд. Несмотря на многочисленные жалобы на избирательный процесс, ЦИК не повлияла на результаты ни в одном округе, но аннулировала результаты в более чем 40 избирательных участках в целом. Комиссия заявила, что выборы прошли на высоком уровне. Однако ряд оппозиционных сил заявили, что выборы проводились по заранее подготовленным спискам.
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- 17 сентябрь 2024, 13:16
18 сентября в Баку и на Апшероне будет пасмурно, утром местами дождь. Ветер северо-западный ветер, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
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