Погода в четверг

16 сентября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представила протоколы внеочередных парламентских выборов в Конституционный суд. Несмотря на многочисленные жалобы на избирательный процесс, ЦИК не повлияла на результаты ни в одном округе, но аннулировала результаты в более чем 40 избирательных участках в целом. Комиссия заявила, что выборы прошли на высоком уровне. Однако ряд оппозиционных сил заявили, что выборы проводились по заранее подготовленным спискам.