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(5 часов назад)
Погода в четверг

Погода в четверг

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода в четверг

19 сентября в столице будет пасмурно, к вечеру возможен дождь. Ветер северо-восточный.

Температура воздуха днем составит +22+26°, ночью +16+19°.

Влажность ночью 70-75%, днем - 40-45%.

По регионам страны ожидаются осадки с грозами, местами интенсивные. В высокогорье выпадет снег.

Утром и вечером в горных районах туман. Ветер восточный.

В низменности днем +23+27°. В горах ночью +5+9°, днем +10+15°.

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