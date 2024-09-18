Abzas Media вручена международная премия Фонда Буцериуса
Abzas Media вручена международная премия Фонда Буцериуса
Независимому азербайджанскому изданию Abzas Media вручена премия «Free Media Awards» («Свободные медиа») за 2024 год.
На церемонии, состоявшейся 17 сентября премию приняла временный главный редактор издания Лейла Мустафаева.
Об этом говорится в сообщении “Abzas Media”.
"Абзас-медиа", шестеро сотрудников которой были арестованы по сфабрикованным обвинениям, удостоена этой награды за решительные и систематические расследования случаев коррупции», говорится в сообщении.
Премия «Free Media Awards» награда вручается совместно фондами «The Fritt Ord Foundation» и «ZEIT Stiftung Bucerius», действующими в Норвегии и Германии. Награда присуждается ежегодно независимым журналистам и СМИ постсоветского пространства, которые ведут свою деятельность под давлением властей.
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