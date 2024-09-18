Конвертации в манаты средств  Нефтяного фонда может оказаться недостаточным - экономист

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не исключает, что в ближайшие месяцы будет проводить интервенции на валютном рынке путем продажи.

"За 8 месяцев текущего года на валютных аукционах ЦБА был полностью удовлетворен возросший спрос на иностранную валюту в связи с увеличением прямых валютных расходов (в том числе на обслуживание внешнего государственного долга) и сокращением обязательств действующих в стране предприятий по торговым кредитам”, - говорится в сообщении ЦБА.

В остальное время года не исключены интервенции путем валютных продаж с целью поддержания реализации возросших расходов государства непосредственно в иностранной валюте (COP29 и другие государственные расходы)", - заявили в ЦБА.

Эксперт-экономист Натиг Джафарли заявил Turan, что в заявлении ЦБА «нет ничего нового».

По его словам, ЦБА в своих предыдущих решениях заявлял, что может проводить подобные валютные интервенции (регулировать) в случае необходимости.

«На самом деле это свидетельствует о том, что Центральный банк пока не тратил больших средств на поддержание стабильного курса маната. Сохранить стабильный курс маната удалось за счет средств, выделенных из Нефтяного фонда. Фактически средства, выделенные из Нефтяного фонда, конвертируются в манаты и передаются в госбюджет.

Новое заявление ЦБА дает основание полагать, что конвертация средств, выделенных из Нефтяного фонда в манаты может оказаться недостаточной для поддержания стабильности обменного курса. Не исключено, что Центробанку также придется продавать определенное количество иностранной валюты из своих резервов банкам для удовлетворения спроса на иностранную валюту. Собственно, это и есть объяснение", - сказал он.

Что касается обменного курса, то Натиг Джафарли говорит, что этот вопрос в Азербайджане является не «экономическим», а «административным решением».

«Фиксированный обменный курс действует уже почти 8-9 лет. Любое изменение будет административным решением. Когда это может произойти экономисту просчитать и спрогнозировать сложно. Ибо у нас экономические категории не влияют на курс валюты", - добавил эксперт.