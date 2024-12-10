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(4 минуты назад)
Погода в среду

Погода в среду

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода в среду

11 декабря в Баку и на Абшероне осадки не ожидаются. Умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью +6+8°, днем +9+12°. Влажность ночью 70-80% , днем 60-65%.

По стране осадков не ожидается. Местами туман. Умеренный западный ветер.

В низменности ночью + 3+7°, днем +8+13°. В горах ночью до -3° мороза, днем + 5+10°.

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