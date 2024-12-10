Погода в среду

В Международный день прав человека известные азербайджанские активисты Новелла Джафароглу, Мирвари Гахраманлы, Арзу Абдуллаева, Хилал Мамедов и Мехман Алиев, директор информационного агентства Turan, собрались, чтобы обсудить ухудшающееся положение с правами человека в стране. Встреча была посвящена тревожной новой волне арестов, направленных против журналистов, связанных с Meydan TV, и активистов гражданского общества, что отражает то, что участники назвали заметным упадком свобод и выражения мнений в Азербайджане.