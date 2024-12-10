Погода в среду
11 декабря в Баку и на Абшероне осадки не ожидаются. Умеренный юго-западный ветер.
Температура воздуха ночью +6+8°, днем +9+12°. Влажность ночью 70-80% , днем 60-65%.
По стране осадков не ожидается. Местами туман. Умеренный западный ветер.
В низменности ночью + 3+7°, днем +8+13°. В горах ночью до -3° мороза, днем + 5+10°.
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- Экономика
- 10 декабрь 2024 15:56
Общество
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В Международный день прав человека известные азербайджанские активисты Новелла Джафароглу, Мирвари Гахраманлы, Арзу Абдуллаева, Хилал Мамедов и Мехман Алиев, директор информационного агентства Turan, собрались, чтобы обсудить ухудшающееся положение с правами человека в стране. Встреча была посвящена тревожной новой волне арестов, направленных против журналистов, связанных с Meydan TV, и активистов гражданского общества, что отражает то, что участники назвали заметным упадком свобод и выражения мнений в Азербайджане.
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- 10 декабрь 2024, 15:23
Мировые онлайн-кинотеатры теперь доступны с «Kinon» от Azercell! С 10 декабря Azercell расширил возможности приложения «Kinon», предоставив доступ к онлайн-кинотеатрам «Wink», «Viju» и «Premier».
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- 9 декабрь 2024, 15:53
На прошлой неделе были арестованы правозащитник Руфат Сафаров, шесть журналистов, сотрудничающих с интернет-платформой MeydanTV, и некоторые из их родственников. Кроме того, был задержан политический комментатор Азер Гасымлы. Его подозревают в вымогательстве, остальных обвиняют в контрабанде.
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Во время съемок фильма Vətəndaş A в Лагиче потерпел крушение беспилотник, принадлежащий съемочной группе Общественного телевидения. Первоначально оператор фильма утверждал, что беспилотник был сбит азербайджанскими пограничниками. Однако позже продюсер опровергла это объяснение, заявив, что беспилотник столкнулся со скалой из-за ее ошибки.
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