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(8 минут назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Погода в среду

8 января в Баку и на Абшероне пройдут дожди, местами интенсивные. В полдень осадки прекратятся. Ветер юго-восточный. Температура воздуха ночью +4+8°, днем +8+11°. Влажность  75-85%.

По стране дожди пройдут в восточном регионе. Местами туман. Умеренный западный ветер. Ночью в низменности от -1° мороза до +4°, днем +7+12°. В горах ночью до -12° мороза, днем от -3° мороза до +2°.

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