Погода в среду

Сообщается, что в Азербайджане растет число случаев младенческой смертности. Хотя официальная статистика за предыдущий год еще не опубликована, число младенцев, умерших до достижения ими одного года, в 2023 году достигло 2039. Этот показатель в 2,1 раза выше, чем в 2022 году. Из 1000 живорождений 18,1 младенцев (или 1,8%) умирают до своего первого дня рождения.