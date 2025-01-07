  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy8.30 C
  • Среда, 8 январь 2025
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(9 минут назад)
МВД отменило запрет на выезд из страны матери арестованного правозащитника
A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

МВД отменило запрет на выезд из страны матери арестованного правозащитника

МВД отменило запрет на  выезд из страны матери правозащитника Руфата Сафарова Тахиры Тахиргызы. Сегодня она вместе с тяжело больным мужем Эльдаром Сабироглу отбыли в Турцию.

«Мы, уже в Стамбуле, готовимся ехать в больницу на обследование», - сказала Тахиргызы Turan.

Ранее, 5 января Тахиргызы было заявлено, что она не может выехать из страны в связи со следствием по делу ее сына.

Руфат Сафаров был задержан 3 декабря. Ему предъявили обвинения по трем статьям УК - 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 221.1 (хулиганство) и 127.2.3. (Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, общеопасным способом или из хулиганских побуждений). На следующий день суд арестовал его на 4 месяца.

Сафаров отверг обвинения, заявив о преследовании его за правозащитную деятельность и присуждение премии госдепа США.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей