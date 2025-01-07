МВД отменило запрет на выезд из страны матери арестованного правозащитника

МВД отменило запрет на выезд из страны матери правозащитника Руфата Сафарова Тахиры Тахиргызы. Сегодня она вместе с тяжело больным мужем Эльдаром Сабироглу отбыли в Турцию.

«Мы, уже в Стамбуле, готовимся ехать в больницу на обследование», - сказала Тахиргызы Turan.

Ранее, 5 января Тахиргызы было заявлено, что она не может выехать из страны в связи со следствием по делу ее сына.

Руфат Сафаров был задержан 3 декабря. Ему предъявили обвинения по трем статьям УК - 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 221.1 (хулиганство) и 127.2.3. (Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, общеопасным способом или из хулиганских побуждений). На следующий день суд арестовал его на 4 месяца.

Сафаров отверг обвинения, заявив о преследовании его за правозащитную деятельность и присуждение премии госдепа США.