Салех Рустамов
Имущество родственников бывшего политзаключенного конфисковано
На продажу выставлены объекты недвижимости родственников Салеха Рустамова - общественного деятеля, который в период правления президента Абульфаза Эльчибея возглавлял исполнительную власть Гедабейского района. Об этом на своей странице в Facebook написал сын Салеха Рустамова Эльтуран Рустамлы.
"После небольшого перерыва, 6 января, власти Азербайджана вновь начали разбойные нападения на нашу семью и близких родственников под предлогом экспроприации. Сначала, целью была квартира на имя моего отца, в которой мы сейчас живем, затем дом моего деда, унаследованный моим дядей Валехом Рустамовым, и квартира, которую отец продал уже 10 лет назад на основании доверенности.
Из-за того, что во всех домах проживают, конфискация оказалась невозможна. Сейчас на продажу выставили земельный участок на имя моей матери в Гедабее, площадью 5 соток, земельный участок на имя моего дяди Валеха Рустамова в Гедабее, площадью 24 соток, а также земельный участок в поселке Новханы на имя моей тети Еганы Рустамовой площадью 10 соток», - сказал он.
7 марта 2019 года Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес решение о конфискации недвижимого имущества принадлежащего Салеху Рустамову и его родственникам.
Бывший глава Исполнительной Власти Гедабейского района Салех Рустамов был арестован в мае 2018 года и приговорен к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о «незаконном финансировании оппозиционной Партии Народный Фронт Азербайджана. В мае 2022 года он был помилован. Правозащитники признали его политическим заключенным.
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