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(9 минут назад)
Афияддин Мамедов

Афияддин Мамедов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Прокурор просит осудить профсоюзного активиста на 10 лет

Процесс по делу профсоюзного активиста Афияддина Мамедова в Бакинском суде по тяжким преступлениям во вторник был продолжен.

В ходе заседания адвокат Зибейда Садыгова выступила с рядом ходатайств. Она просила суд запросить записи с камер видеонаблюдения на месте происшествия, а также список хирургических операций, который перенес истец.

Защита  также просила запросить видеокадры самой хирургической операции, которой подвергся истец после якобы нанесения ему  Мамедовым ранения.

Адвокат отметила, что  в настоящее время все операции записываются на видео. Однако ходатайства не были удовлетворены.

После этого гособвинитель просил суд приговорить Мамедова к 10 годам лишения свободы. Сам Мамедов заявил, что не признает суд, ни его решения.

Следующее заседание суда назначено на 14 января.

*Руководитель альтернативной конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа» Афияддин Мамедов был задержан 20 сентября возле своего дома, после, того, как подвергся нападению со стороны неизвестного лица. Мамедова обвинили в нанесении нападавшему ножевого ранения (статья 221.3 - хулиганство, совершенное с применением оружия) и 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК.

Позже обвинения были ужесточены – предъявлено обвинение по ст. 126.2.4 (умышленное причинено тяжкого вреда здоровью  общеопасным способом) и 228.4 (незаконный оборот  оружия).  Ему грозит до 11 лет тюремного заключения. Правозащитники признали Мамедова политзаключенным.

Коллеги Мамедова убеждены, что его наказывают за активную защиту прав работников курьерской службы.

1 отзыв

  • Ч

    2025-01-07

    Почему-то никто не хочет назвать методы режима сталинскими или геноцидом народа. Посути во власти враги народа.

    Cavab ver

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