Прокурор просит осудить профсоюзного активиста на 10 лет

Процесс по делу профсоюзного активиста Афияддина Мамедова в Бакинском суде по тяжким преступлениям во вторник был продолжен.

В ходе заседания адвокат Зибейда Садыгова выступила с рядом ходатайств. Она просила суд запросить записи с камер видеонаблюдения на месте происшествия, а также список хирургических операций, который перенес истец.

Защита также просила запросить видеокадры самой хирургической операции, которой подвергся истец после якобы нанесения ему Мамедовым ранения.

Адвокат отметила, что в настоящее время все операции записываются на видео. Однако ходатайства не были удовлетворены.

После этого гособвинитель просил суд приговорить Мамедова к 10 годам лишения свободы. Сам Мамедов заявил, что не признает суд, ни его решения.

Следующее заседание суда назначено на 14 января.

*Руководитель альтернативной конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа» Афияддин Мамедов был задержан 20 сентября возле своего дома, после, того, как подвергся нападению со стороны неизвестного лица. Мамедова обвинили в нанесении нападавшему ножевого ранения (статья 221.3 - хулиганство, совершенное с применением оружия) и 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК.

Позже обвинения были ужесточены – предъявлено обвинение по ст. 126.2.4 (умышленное причинено тяжкого вреда здоровью общеопасным способом) и 228.4 (незаконный оборот оружия). Ему грозит до 11 лет тюремного заключения. Правозащитники признали Мамедова политзаключенным.

Коллеги Мамедова убеждены, что его наказывают за активную защиту прав работников курьерской службы.